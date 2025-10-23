¿Quién ganó ‘La Casa de Alofoke 2′? Este fue el millonario premio que entregó el reality

La segunda temporada de La Casa de Alofoke llegó a su cierre este 27 de noviembre con una final que dejó varias sorpresas: un ganador que no figuraba entre los favoritos del público y un nuevo Récord Guinness que certificó al formato como el programa con más horas consecutivas transmitidas en vivo a través de YouTube, superando ampliamente la marca que existía hasta ahora.

‘La Fruta’ ganó ‘La casa de Alofoke 2’

El gran vencedor de la noche fue el creador de contenido José Manuel Cruz, mejor conocido como 'La Fruta‘, quien se impuso en la votación del público tras más de un mes de competencia ininterrumpida. Su ascenso en la recta final lo posicionó por encima de otros participantes que venían con fuerte respaldo en redes, consolidándolo como el favorito absoluto en la última jornada.

El triunfo se definió por puntaje acumulado y apoyo de la audiencia, un sistema que se mantuvo estable durante toda la temporada. De acuerdo con los resultados anunciados al finalizar la transmisión, ‘La Fruta’ cerró la competencia con 487.618 puntos, una cifra que lo distanció de su oponente más cercano y aseguró que su nombre se anunciara como el campeón de esta segunda edición.

En esa batalla final se enfrentó principalmente a Michael Flores, otro de los participantes con alto nivel de engagement digital. Ambos llegaron al desenlace con una comunidad activa que movió votaciones y generó conversación en redes, pero fue ‘La Fruta’ quien terminó por dominar la jornada decisiva y quedarse con el primer lugar.

El podio lo completaron Carlos Montesquieu, JLexis y Juan Carlos Pichardo, quienes se ubicaron en la tabla final detrás del ganador.

¿Qué premios se llevó el ganador de ‘La casa de Alofoke 2′?

El premio mayor entregado por la producción estuvo a la altura del fenómeno de audiencia que acompañó al reality. ‘La Fruta’ obtuvo un acumulado de 4 millones de pesos dominicanos, además de un vehículo deportivo de alta gama, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más llamativos otorgados en un formato digital en la región.

A ese monto se sumó el dinero generado por su permanencia diaria dentro de la casa, una bonificación que recibieron todos los concursantes y que aumentó el total de ganancias del creador de contenido durante su estadía en el programa.

Los finalistas también recibieron incentivos adicionales. Aunque los premios variaron según la posición en la tabla, los cuatro participantes que acompañaron a ‘La Fruta’ en la noche final obtuvieron recompensas que incluyeron automóviles del año y, en el caso del quinto lugar, un apartamento entregado directamente por la producción, que mantuvo su tradición de sorprender en la etapa de clausura.