¿Quién ganó ‘Yo me llamo mini’ o final de ‘Pa’ seguirte queriendo’? Rating de Caracol y RCN

El primetime de la televisión colombiana de este lunes 5 de octubre estuvo marcado por dos novedades. Por los lados del canal Caracol regresó el lobo Aurelio Cheveroni al formato ‘Yo me llamo’. En esta oportunidad volvió a acompañar a los jurados del reality musical Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayan para las audiciones de ‘Yo me llamo mini’ en las que participan los menores de edad que desean mostrar su talento para interpretar al doble perfecto de un artista. Este personaje ya había estado en las presentaciones iniciales del concurso para mayores de edad.

Por el canal RCN, la audiencia tuvo el final de la segunda parte de la novela ‘Pa’ quererte’, que se denominó ‘Pa’ seguirte queriendo’ y que estelarizaron Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaino, junto a Juliana Galviz, Laura de León, Carlos Camacho y Manuel Sarmiento, entre otros. El desenlace de la historia incluyó boda de los protagonistas y en general, un final feliz para los demás personajes.

‘Yo me llamo’ se mantiene como lo más visto de la pantalla de TV

La respuesta en audiencia una vez más respaldó al producto ‘Yo me llamo’, del canal Caracol, que desde su estreno se mantiene como lo más visto de la televisión colombiana. En el rating Ibope, ‘Yo me llamo’, que emite su temporada número 11, registró 9,5 y su principal competidor, el final de la mencionada novela, alcanzó 5,2.

Por su parte, el reality culinario ‘MasterChef Celebrity’, de RCN, que también emite su temporada once y que emitió un episodio de eliminación que dejó fuera de competencia a Martha Restrepo, marcó 6, 2 y su directo enfrentado la bioserie ‘María, la caprichosa’, de Caracol, llegó a 6,1.

En la medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) el reality de Caracol también lideró con 16,19%, mientras que el final de la apuesta protagonizada por Sebastián Martínez llegó a 7,80%.

En esta última medición hay variaciones con respecto a los programas más vistos, ya que en esta lo segundo más visto fue ‘María, la caprichosa’, de Caracol, con 12,73%. Luego estuvo ‘Noticias Caracol’, de las 7 p.m. con 11,10%. El cuarto lugar lo tuvo ‘Masterchef Celebrity’, de RCN, con 10,16% mientras que la quinta ubicación fue para ‘Noticias Caracol’, del mediodía con 9,74%.

Para remplazar a ‘Pa’ seguirte queriendo’, el canal RCN anunció la retransmisión de la novela ‘Ana de Nadie’, protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello. Estará al aire desde el miércoles 7 de octubre, ya que la noche del marte 6 habrá partido de la Selección Colombia.

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