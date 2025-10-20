Rachel Zegler de Blancanieves interpretará a Gloria Estefan en su película biográfica

Con más de 50 años de trayectoria en la música, Gloria Estefan se prepara para llevar su vida a la pantalla. En una entrevista con el diario The Sun la artista se refirió al proyecto que se encuentra en etapa de inicial de pre-producción.
Gloria Estefan confirmó que Racher Zegler protagonizará su película
Después de varios meses de rumores, la cantante confirmó la noticia: “Creo que es increíble, me encanta lo que hace. Sé que lo ha hecho genial en Evita. La conocí por Zoom. Tiene una voz preciosa y es una gran actriz”, contó.
Sobre el avance de la producción, dijo: “Seguimos trabajando para obtener luz verde, porque aún estamos definiendo dónde y cómo hacerlo. Esto ha estado en proceso durante bastantes años. Y así es como sucede: trabajas, trabajas, trabajas y, de repente, boom, se activa el proyecto y hay que hacerlo enseguida. Pero ella es encantadora. Creo que ella aceptaría. Solo tengo que ofrecerle el rol como tal. Así que tenemos que obtener el visto bueno y ya casi estamos ahí”.
Rachel Zegler EFE/EPA/ALLISON DINNER
Gloria Estefan fue homenajeada en Miami
La calle 13 de South Beach, en el sur de Miami Beach, fue renombrada Gloria Estefan Way en honor a la reconocida artista, ganadora de cuatro premios Grammy.
El homenaje rinde tributo a su legado musical, su influencia en la cultura latina y su papel en el desarrollo artístico y turístico de Miami, la ciudad que ha sido su hogar durante gran parte de su vida.
“Hoy, la ciudad de Miami Beach presentó oficialmente una calle nombrada en honor a nuestra reina: ¡Gloria Estefan! 🎶✨ Un hermoso homenaje a un ícono cubano cuya música y legado han marcado para siempre esta ciudad", dice en Instagram.