‘Reclutas’: actores, historia real y más sobre la nueva serie de Netflix

Netflix estrenó el pasado 9 de octubre Reclutas, una producción que combina drama y comedia para retratar la vida dentro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante los años noventa. La serie, creada por Andy Parker (Tales of the City, Imposters), explora temas como la identidad, la pertenencia y los prejuicios en una época en la que ser gay en el ejército era motivo de expulsión.

El proyecto está inspirado en el libro The Pink Marine, las memorias del exmarine y guionista Greg Cope White, quien también participa como escritor y productor ejecutivo. Con ocho episodios, ‘Reclutas’ ofrece una mirada más humana y diversa del entorno militar, y pone en el centro a un joven que busca reinventarse en un mundo que todavía no acepta su orientación sexual.

¿Quiénes son los actores de ‘Reclutas’?

El protagonista de la serie es Miles Heizer, recordado por su papel en 13 Reasons Why, quien interpreta a Cameron Cope, un adolescente acosado en la escuela que decide enlistarse en los Marines junto a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh). Con dicha decisión ambos esperan escapar de sus problemas personales, pero terminan enfrentados a los desafíos de una rígida institución militar.

El elenco también incluye a Vera Farmiga (El conjuro, El niño con el pijama a rayas), quien encarna a Barbara Cope, la madre del protagonista; y a Max Parker (Vampire Academy, Emmerdale), como el sargento Robert ‘Bobby’ Sullivan, un marine condecorado que esconde su propio secreto.

Completan el reparto Angus O’Brien, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris, Joy Osmanski y Brett Dalton, entre otros. Según la sinopsis oficial, “la trama combina humor y emotividad para mostrar cómo un grupo de reclutas encuentra hermandad y propósito en medio de las exigencias del entrenamiento militar”.

La historia real que inspiró ‘Reclutas’ de Netflix

La producción está basada en las experiencias reales de Greg Cope White, autor de The Pink Marine. En su libro, el exmarine relata cómo decidió unirse al ejército a los 18 años durante la era Reagan, motivado por acompañar a un amigo que debía cumplir servicio militar. Sin embargo, lo que imaginaba como un “campamento de verano” se convirtió en una experiencia que marcó su vida.

White ingresó al Cuerpo de Marines tras superar el requisito de peso con la ayuda de su reclutador —quien le colocó un tubo de plomo en la ropa para alcanzar el mínimo permitido— y completó el entrenamiento en la base de Parris Island, en Carolina del Sur. Durante seis años sirvió en silencio, ocultando su orientación sexual en un entorno donde ser homosexual significaba quedar fuera del sistema.

Décadas después, su historia inspiró a Andy Parker, quien también creció como un joven gay en un contexto conservador. De ese modo, decidió adaptar el libro y dar origen a Reclutas.