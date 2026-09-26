Recomendados de Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y más para no salir de casa

En esta ocasión, tenemos recomendados para todos los gustos: Misterio, drama juvenil, drama, terror y romance.

‘Un mundo diferente’ – Netflix

A Different World – Season 1. (L to R) Cornell Young IV as Shaquille, Maleah Joi Moon as Deborah in Episode 103 of a Different World. Cr. ELI ADE/Netflix © 2026 Foto: ELI ADE/Netflix - ELI ADE/Netflix

Deborah Wayne (Maleah Joi Moon) llega a Hillman College, la institución ubicada en Virginia donde sus populares padres, Dwayne (Kadeem Hardison) y Whitley (Jasmine Guy), protagonizaron uno de los romances más sonados.

La joven que acaba de perder su cupo en la Universidad de Nueva York comienza de cero en el lugar, bajo la sombra de sus padres y muy cerca de Shaquille Johnson (Cornell Young IV) con quien tiene una historia complicada. Junto a ella sus compañeros viven conflictos que nada tienen que ver con lo académico: orientación sexual, problemas económicos y discriminación.

Con Alijah Kai como Rashida Duvall, Chibuikem Uche en el papel de Kojo Achebe y Jordan Aaron Hall en el rol de Aimir Rodale.

‘4 Blocks Zero’ – HBO Max

Esta es la historia de los Hamady, su llegada a Alemania, sus carencias y la génesis de su imperio. Foto: Cortesía HBO Max

La precuela de ‘4 Blocks’ narra la historia de la familia Hamady antes de ser uno de los más grandes clanes de mafia. Malik Hamady (Rami Fadel Khalaf), padre de cuatro hijos, Ali (Tareq Nassery), Abbas (Soufiane El Mesaudi), Marvan (Almountaser Alchltouh) y Amara (Siana Zayed) deja Líbano y llega Berlín.

Allí, junto a sus hijos y su suegra Hanin (Fatima Khanfour), trabajando como cocinero, lo hace todo por sobrevivir de manera legal. El panorama cambia cuando su cuñado Ibrahim (Tariq Al-Saies) sale de la cárcel, un secreto y la posibilidad de vivir de otra manera termina por arrastrar a Ali a la ilegalidad hasta convertirse en el jefe Tony Hamady.

‘American Horror Story:13’ – Disney+

En la temporada 13 todo girará alrededor de este número que muchos temen y otros buscan. Foto: Cortesía Disney+

Con 13 episodios regresa la creación de Ryan Murphy y Brad Falchuk. En la historia de Ben DeSoto (Joey Pollari), un hombre que teme a todo lo relacionado con el número 13, pero que termina enfrentado su mayor miedo.

Publicidad

Con los estelares de Angela Bassett (Marie Laveau), Katy Bates (Delphine LaLaurie), Evan Peters (Tate Langdon), Sarah Paulson (Cordelia Goode), Jessica Lange (Constance Langdon), Emma Roberts (Madison Montgomery) y Lesli Grossman (Coco St. Pierre).

‘La hipótesis del amor’- Prime Video

Olive y el profesor Carlsen tienen un trato, pero no cuentan con los sentimientos que amenazan con desbordarse. Foto: Cortesía Prime Video

Cuando Olive Smith (Lili Reinhart), una estudiante de doctorado descubre que Ahn Pham (Rachel Marsh), su mejor amiga, está interesada en Jeremy (Nicholas Duvernay), toma una impetuosa decisión.

Publicidad

Con un beso comienza una “relación amorosa” con el profesor Adam Carlsen (Tom Bateman), uno de los más temidos de la institución, pues debe convencer a su mejor amiga que el chico ya no le interesa. Al maestro también le conviene seguir con el romance ficticio, pero los sentimientos van transformando su cercanía.

Con Arty Froushan como el doctor Thomas Benton y Jaboukie Yung-White en el rol de Malcolm.

Publicidad

‘Viaje de chicas mortal’- Lifetime

Lacey lo hará todo para descubrir lo que pasó con la muerte de Janice. Foto: Cortesía Lifetime

Rebecca (Lesa Wilson) está de cumpleaños y para celebrar viaja con sus vecinas y amigas Lacey ( Kristi Murdock), Addie (Charlotte Hemmings) y Janice (Kate Dailey). Al día siguiente de la fiesta Janice aparece muerta, y aparentemente podría tratarse de un accidente por haber bebido demasiado. Las mujeres retoman sus vidas después de salir bien de los interrogatorios, pero Lacey no cree la versión de sus amigas, que lo harán todo para impedir que se conozca la verdad.