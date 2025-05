Reencuentro entre ‘Peluche’ y Norma Nivia: hubo lágrimas y una promesa

Mateo Varela, conocido popularmente como ‘Peluche‘, se convirtió en uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia 2, a pesar de no figurar entre los favoritos del público al inicio de la temporada.

A lo largo de la competencia, su participación no ha estado exenta de controversia, especialmente por su relación sentimental con Norma Nivia, que generó opiniones divididas entre los seguidores del programa. Sin embargo, en la noche del miércoles 21 de mayo, la pareja protagonizó uno de los momentos más emotivos de esta segunda edición, al reencontrarse tras 18 días sin contacto.

Cabe recordar que la actriz fue eliminada de La casa de los famosos el pasado 4 de mayo y, desde entonces, no habían podido verse ni hablar directamente.

Así fue el reencuentro entre ‘Peluche’ y Norma Nivia

La bogotana regresó al programa como parte de “la semana de los ex”, una dinámica sorpresa con la que varios participantes han sido visitados por exparticipantes y personas cercanas. La inesperada visita se dio en un contexto lleno de tensión y expectativa.

“Mateo. En mi casa hay reglas que deben cumplirse. Hay cosas que no se pueden sobrepasar. Por eso he decidido que tú, y solo tú, debes subir a la terraza en este preciso instante. Cierra y asegura la puerta”, fue el mensaje que recibió Varela por parte de ‘El Jefe’, la voz que guía el desarrollo del programa.

Aunque inicialmente pensó que se trataba de algún castigo, al llegar a la terraza fue sorprendido por la presencia de Norma Nivia, quien lo esperaba visiblemente emocionada. El reencuentro estuvo cargado de abrazos, sonrisas y lágrimas.

“Casi se me sale el corazón ¡Estás muy lindo! (...) Te he visto todo el tiempo, no tengo vida de estar pegada viéndolos, pero, sobre todo, viéndote a ti”, le dijo la actriz de 46 años, quien aprovechó la ocasión para expresarle cuánto lo había extrañado.

Después de una romántica cena junto a ‘Peluche’, Norma Nivia también tuvo la oportunidad de bajar y compartir con el resto de sus excompañeros, en un ambiente nostálgico pero cordial.

Finalmente, antes de despedirse, la pareja se prometió volver a encontrarse una vez finalice La casa de los famosos, para entonces evaluar con calma el futuro de su relación.

