René Higuita fue eliminado de MasterChef Celebrity: “Me voy feliz”

René Higuita, uno de los participantes más carismáticos y queridos de MasterChef Celebrity Colombia 2025, se convirtió en el tercer eliminado de esta temporada, en un capítulo cargado de emoción, sabor y tensión en la cocina.

La noche del 14 de julio marcó el final del camino para el ex portero de la Selección Colombia, quien no logró superar el reto de preparación de un plato a base de arroz, uno de los ingredientes más tradicionales y exigentes de la gastronomía. Aunque su propuesta fue bien presentada, el exceso de sal terminó jugándole una mala pasada frente a los rigurosos paladares de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

“Hoy la sal me traicionó”, admitió Higuita con su característico humor luego de escuchar las críticas. “Pero me voy feliz, esto fue una experiencia maravillosa, un reto diferente a lo que estoy acostumbrado, y me llevo aprendizajes y amigos para toda la vida”.

El ex futbolista, famoso por su icónica jugada del “escorpión”, demostró desde el primer episodio una disposición positiva y auténtica para enfrentarse a las exigencias culinarias del reality. Su compañerismo, carisma y actitud relajada lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público. En redes sociales, muchos seguidores expresaron tristeza por su salida, destacando su humildad y valentía al atreverse a explorar un terreno tan distinto al deportivo.

La eliminación de Higuita se da apenas una semana después de que otros dos concursantes dejaran la competencia: el actor Rodrigo Candamil y la actriz Yesenia Valencia. La competencia, que apenas empieza a tomar forma, ya ha dejado ver que esta edición será una de las más reñidas y sorpresivas.

En el capítulo, también se vivieron momentos de alta tensión, especialmente entre los concursantes que aún no logran adaptarse al ritmo frenético de las cocinas. Las alianzas, estrategias y rivalidades comienzan a asomarse, mientras las celebridades luchan por sobrevivir en un ambiente donde un mínimo error puede significar la eliminación.

Para René Higuita, esta fue una nueva cancha, con reglas distintas pero con el mismo espíritu de entrega que lo ha caracterizado a lo largo de su vida. “Cuando uno sale a la cancha, sea de fútbol o de cocina, tiene que darlo todo. Y eso hice”, dijo al despedirse del set.

Aunque su paso por MasterChef Celebrity fue breve, dejó una marca imborrable. Ahora, su lugar en la competencia queda vacío, pero su sonrisa y energía positiva seguirán resonando en los capítulos venideros.

El programa, que se transmite por el Canal RCN, continúa cada noche reuniendo a millones de colombianos frente al televisor, quienes ya empiezan a apostar por sus favoritos en esta nueva temporada que promete muchas emociones, lágrimas… y platos memorables.