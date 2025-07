¿Renuncia en el ‘Desafío 2025’? Participante sorprendió con inesperado anuncio

Una nueva tensión sacudió al equipo Beta en el más reciente capítulo del Desafío 2025. Tras perder el reto de sentencia y bienestar en el temido box amarillo, sus integrantes quedaron sin derecho a comida, lo que los ha obligado a afrontar más de 24 horas de ayuno forzado. Razón por la que el desgaste físico y emocional no tardó en pasar factura.

En medio del agotamiento colectivo, fue Claudia —modelo y reina de belleza— quien sorprendió con un inesperado anuncio. Visiblemente afectada por la falta de alimento y las exigencias del juego, la participante confesó que no se siente capaz de continuar y que, incluso antes de dicha prueba, ya había tomado la decisión de renunciar.

Claudia, del ‘Desafío 2025′, contó que quiere renunciar al programa

En medio de una conversación privada con Gio, uno de sus compañeros más cercanos, Claudia sorprendió al anunciar que ha tomado la decisión de abandonar la competencia, a tan solo ocho días de haber iniciado la exigente aventura. Su declaración cayó como un balde de agua fría en el campamento, justo cuando el equipo atraviesa uno de sus momentos más críticos a causa del ayuno prolongado.

“Me fallé”, expresó la tolimense de 27 años, visiblemente afectada, mientras las lágrimas comenzaban a marcar su rostro. Más adelante, en un tono aún más emotivo, agregó: “He pensado mucho y he tomado una decisión. La verdad, me voy. Me siento tan débil que hoy sentí cosquilleo en todas las extremidades ¡Pensé que me iba a desmayar!”. Su testimonio reflejó no solo el desgaste físico, sino también la presión mental que implica formar parte del Desafío del Siglo XXI.

Aunque las mellizas Tina y Dani, así como Gio, intentaron reconfortarla y convencerla de reconsiderar su postura, Claudia parece tener la decisión tomada. Los argumentos de sus compañeros apelaban a su fortaleza y al espíritu de equipo, pero ella se mostró firme. No obstante, para hacer oficial su salida, deberá comunicarla directamente a Andrea Serna —una de las presentadoras del programa— y al equipo de producción, quienes tienen la última palabra sobre su continuidad en el juego.

