‘Resucitan’ a Val Kilmer para nueva película gracias a la IA: “Esto era lo que Val quería”

Cuando Val Kilmer luchaba contra un cáncer de garganta, que le diagnosticado en el 2104, pero que solo reveló en el 2017, procuraba seguir trabajando en la medida de lo posible.

Fue así como en el 2020 fue seleccionado para interpretar a un sacerdote católico llamado Fintan en la película ‘As Deep as the Grave’, de corte independiente.

La cinta escrita y dirigida por Coerte Voorhees estaba ambientada en el suroeste de Estados Unidos y su trama versaba sobre un grupo de arqueólogos dedicados a buscar el origen del pueblo navajo.

Cuando el equipo se preparaba para el rodaje, el cáncer le impidió a Kilmer llegar al set. El actor, que se sometió en su lucha contra la enfermedad a radioterapia, quimioterapia y finalmente, una traqueotomía, nunca pudo grabar ni una sola escena de la historia.

Aún así Coerte decidió que el actor, al que siempre había contemplado en ese rol, de hecho no buscó remplazo, seguiría en el proyecto, esto avalado por Mercedes, una de las hijas de Kilmer, que aceptó incluir a su padre en la cinta, con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Ahora a un año de la muerte de Val, se confirma que en efecto, esta tecnología ha ‘resucitado’ a la estrella del cine para dicho proyecto.

¿Por qué la familia de Val Kilmer avaló la IA para incluirlo en película?

“Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. El otro día estaba viendo la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo”, puntualizó el director al confirmar la noticia.

“Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: ‘De acuerdo, hagámoslo’. Aunque algunos puedan pensar que es polémico, esto era lo que Val quería”, mencionó sobre el aval que recibió de la familia de Val para incluirlo pese a no haber ido nunca al set resaltando que hubo similitudes entre el actor y el rol para el que fue escogido.

“El personaje de la película también padece tuberculosis. Este rol histórico reflejaba la condición real de Val cuando sufría de cáncer de garganta. Por lo tanto, en lo que respecta a la voz, se trata de una oportunidad única para que el personaje refleje la enfermedad que padecía el actor, creando así una especie de conexión”.

Kilmer, fallecido a los 65 años y a quien vimos en taquillazos como ‘Willow’, ‘Top Gun’, ‘Top Secret’, ‘Heat’ o ‘The Doors’ y ‘Top Gun Maverick’ ahora también será recordado por ser uno de los que regresa a la pantalla con escenas que no rodó, gracias a la controvertida Inteligencia Artificial.

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