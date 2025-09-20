Resumen del ‘Desafío’, capítulo 56: rumores de nuevos romances y una agitada prueba

El Desafío Siglo XXI se ha convertido en uno de los realities más vistos de la televisión colombiana, que fusiona deporte, estrategia y resistencia en un formato que desafía los límites físicos y mentales de sus participantes. En esta edición, los competidores, quienes provienen de diversas regiones del país, deben enfrentar duras pruebas de fuerza, inteligencia y convivencia para seguir en el programa y llegar a la final.

Las mujeres comenzaron armando la torre, mientras que los hombres fueron los encargados de derrumbar la estructura con unos balones. Sin embargo, las mujeres, con su cuerpo intentaban proteger el trabajo hecho y esto conllevó a que recibieran algunos golpes. Katiuska, por ejemplo, no ocultó las lágrimas por los pelotazos de Zambrano.

En esta ocasión, los escogidos por los respectivos capitanes de cada equipo fueron: Zambrano y Yudisa por Gamma, Eleazar y Manuela por Alpha, y Juan y Katiuska por Omega.

Tras las instrucciones entregadas por Andrea Serna, los capitanes de cada equipo eligieron a sus dos representantes para el ‘desafío de sentencia y hambre’ (un hombre y una mujer). Posteriormente, los equipos se encontraron en el box rojo y Andrea Serna explicó: “La lucha por la comida define, en gran parte, la supervivencia en este ‘Desafío’ y ustedes eso lo saben muy bien. Así será la prueba: en esta ocasión, un jugador del equipo partirá superando obstáculos y un tubo gigante por encima. Luego escalará una malla para llegar a una mesa en la que tomará 15 fichas para armar uns torre sobre una plataforma. Al hacerlo, cruzará la línea de llegada, mientras que un desafiante del equipo rival intentará derribársela lanzando balones. El primer equipo en armar la torre cinco veces y cruzar la línea de meta será el vencedor”.

“Los chalecos en este ciclo 11 serán para los hombres y quiero que tengan algo presente: los que se salven se convertirán en los 8 mejores hombres de este ‘Desafío del Siglo XXI’. Además, serán los primeros en clasificar a la etapa de los dos equipos”.

Participantes de los tres equipos tuvieron un momento relajante: se acostaron, taparon sus ojos y se pusieron los audífonos para escuchar en secreto si fueron o no ‘El Elegido’ de este ciclo número once.

Los integrantes de Omega comentaron, mientras desayunaban, que en ninguno de los ciclos han contado con la suerte de tener a ‘El Elegido’. Por esa razón, ‘Rata’ está seguro de que, en esta ocasión, estará en su grupo.

El capítulo 56 del ‘Desafío 2025′ comenzó con una inesperada conversación entre Leo y Valentina, quienes sugirieron que el supuesto interés de Tina por Eleazar se esfumó tras la pérdida de su capitanía. A modo de broma, ambos participantes comentaron que ahora la participante estaría interesada en Zambrano, de Gamma.