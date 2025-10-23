Resumen ‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 78: primer sentenciado del nuevo ciclo

El episodio 78 del Desafío del Siglo XXI, correspondiente al día 52 de competencia, trajo nuevas tensiones, estrategias y una prueba que puso a prueba la fuerza y la memoria de los desafiantes en el temido Box Rojo. En esta jornada se eligió a un nuevo “elegido” del ciclo, una figura que suele generar curiosidad entre los participantes, pues nadie sabe con certeza qué papel cumplirá o cómo podrá influir en el rumbo del juego.

Esta vez, el capítulo estuvo marcado por el ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, una de las pruebas más exigentes del formato, que no solo pone en riesgo la permanencia de los participantes, sino que también define quién tendrá asegurado el alimento durante la semana.

Así fue la prueba de la noche en el ‘Desafío 2025’

Los equipos se enfrentaron con cinco integrantes por lado: Katiuska, Tina, Leo, Rata y Rosa representaron a Omega, mientras que Juan, Potro, Mencho, Yudisa y Valentina compitieron por Gamma.

La dinámica de la prueba fue de contacto físico y agilidad mental. En cada ronda, varios competidores corrían hasta la parte final del box para observar una figura proyectada en pantalla. Después de memorizarla, debían regresar al punto de inicio para encontrar el cojín con la misma forma y llevarlo hasta la zona demarcada, evitando los bloqueos de los rivales. El primero en acumular siete puntos se quedaría con la victoria.

El enfrentamiento inició con dos puntos a favor de Gamma, que parecía tomar la delantera con un desempeño sólido. Sin embargo, Omega logró reaccionar y remontó con fuerza hasta ponerse 6-3, quedando a un paso del triunfo. Tras un último punto lleno de choques y estrategias defensivas, Omega selló la victoria por 7 a 3, asegurando el alimento para todo el equipo durante los próximos días.

¿Quién se llevó el chaleco en el ‘Desafío del Siglo XXI’?

La tensión no terminó ahí. Llegó el momento de definir al portador del chaleco de sentencia, y el equipo Omega decidió entregárselo a Juan, en una decisión unánime. Aunque Katiuska mostró reservas, aceptó la elección recordando que en la ronda anterior ella había sido salvada por el grupo.

El episodio también tuvo un momento especial con la llegada del chef Juan Diego Vanegas, quien visitó la casa Omega para cocinar junto a los ganadores. En esta ocasión, el ingrediente principal fue la pasta, y los desafiantes disfrutaron de un merecido banquete luego de su intensa jornada en el Box Rojo.