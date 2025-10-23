Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Resumen ‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 78: primer sentenciado del nuevo ciclo

Un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, en el que el contacto físico fue protagonista, encendió las emociones en el ‘Box Rojo’.

Por Redacción Vea
23 de octubre de 2025
Zambrano, medallista olímpico y participante del 'Desafío'.
Fotografía por: Caracol Televisión

El episodio 78 del Desafío del Siglo XXI, correspondiente al día 52 de competencia, trajo nuevas tensiones, estrategias y una prueba que puso a prueba la fuerza y la memoria de los desafiantes en el temido Box Rojo. En esta jornada se eligió a un nuevo “elegido” del ciclo, una figura que suele generar curiosidad entre los participantes, pues nadie sabe con certeza qué papel cumplirá o cómo podrá influir en el rumbo del juego.

Esta vez, el capítulo estuvo marcado por el ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, una de las pruebas más exigentes del formato, que no solo pone en riesgo la permanencia de los participantes, sino que también define quién tendrá asegurado el alimento durante la semana.

Así fue la prueba de la noche en el ‘Desafío 2025’

Los equipos se enfrentaron con cinco integrantes por lado: Katiuska, Tina, Leo, Rata y Rosa representaron a Omega, mientras que Juan, Potro, Mencho, Yudisa y Valentina compitieron por Gamma.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

La dinámica de la prueba fue de contacto físico y agilidad mental. En cada ronda, varios competidores corrían hasta la parte final del box para observar una figura proyectada en pantalla. Después de memorizarla, debían regresar al punto de inicio para encontrar el cojín con la misma forma y llevarlo hasta la zona demarcada, evitando los bloqueos de los rivales. El primero en acumular siete puntos se quedaría con la victoria.

El enfrentamiento inició con dos puntos a favor de Gamma, que parecía tomar la delantera con un desempeño sólido. Sin embargo, Omega logró reaccionar y remontó con fuerza hasta ponerse 6-3, quedando a un paso del triunfo. Tras un último punto lleno de choques y estrategias defensivas, Omega selló la victoria por 7 a 3, asegurando el alimento para todo el equipo durante los próximos días.

Video Thumbnail

¿Quién se llevó el chaleco en el ‘Desafío del Siglo XXI’?

La tensión no terminó ahí. Llegó el momento de definir al portador del chaleco de sentencia, y el equipo Omega decidió entregárselo a Juan, en una decisión unánime. Aunque Katiuska mostró reservas, aceptó la elección recordando que en la ronda anterior ella había sido salvada por el grupo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El episodio también tuvo un momento especial con la llegada del chef Juan Diego Vanegas, quien visitó la casa Omega para cocinar junto a los ganadores. En esta ocasión, el ingrediente principal fue la pasta, y los desafiantes disfrutaron de un merecido banquete luego de su intensa jornada en el Box Rojo.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío del Siglo XXI

Desafío 2025

Capítulo 78 Desafío 2025

Resumen Desafío Siglo XXI

Caracol Televisión

Caracol TV

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.