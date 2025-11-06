Revelan nuevo tráiler de ‘Michael’, la biografía cinematográfica de Michael Jackson

El segundo tráiler de ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson, se publicó este 2 de febrero y marcó el inicio de la campaña promocional de una de las películas biográficas más esperadas de los últimos años. El avance presentó nuevas imágenes oficiales del proyecto, que reconstruye la vida y la carrera del artista conocido como el “Rey del Pop”.

La cinta llegará a los cines en abril de 2026, según confirmó el estudio, tras varios ajustes en su calendario de estreno.

¿Qué se ve en el nuevo tráiler de ‘Michael’?

El avance recorre distintos momentos de la trayectoria de Michael Jackson, desde sus primeros pasos en la música hasta su consolidación como figura central de la cultura pop. Las imágenes incluyen escenas ambientadas en estudios de grabación, ensayos coreográficos y presentaciones que remiten a etapas clave de su carrera artística.

Además, el tráiler presenta un recorrido cronológico por distintas etapas de la vida de Michael Jackson. Las primeras imágenes se sitúan en sus años de infancia y formación musical, para luego avanzar hacia su consolidación como figura central del pop mundial. También aparecen momentos vinculados a su entorno familiar y profesional, con énfasis en el proceso creativo detrás de su música.

Reparto de ‘Michael’, película sobre Michael Jackson

El papel principal está a cargo de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien debuta en el cine con esta producción. Su elección llamó la atención desde el anuncio del reparto por el vínculo familiar y por la similitud física con el artista, aspecto que queda en evidencia en el material difundido.

La película cuenta con la dirección de Antoine Fuqua, cineasta reconocido por trabajos como ‘Training Day’ y ‘The Equalizer’; mientras que el guion fue escrito por John Logan, nominado al Oscar por ‘Gladiator’ y ‘The Aviator’.

El elenco de Michael incluye a Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca y Kat Graham como Diana Ross, entre otros personajes que formaron parte del entorno personal y profesional del artista.

Fotografía por: Glen Wilson/Lionsgate

¿Quién es Jaafar Jackson?

Aunque nació en Los Ángeles (Estados Unidos), este actor y cantante de 27 años también es hijo de Alejandra Martínez, una mujer nacida en Colombia y conocida como Alejandra Jackson, por eso cuenta con doble nacionalidad.

“Soy medio colombiano”, aseguró el sobrino de Michael Jackson en una entrevista, en la cual comentó también que siente aprecio y una conexión especial con este país.

Los padres de Jaafar estuvieron casados durante 8 años (1995-2003) y tuvieron otro hijo (Jermajesty), pero diferencias irreconciliables los llevaron a terminar con su relación.

A pesar de la separación de sus papás, el hijo de Jermaine y Alejandra continuó muy unido a los Jackson. Tanto así que encontró en sus tíos la inspiración necesaria para continuar con el legado familiar.

Precisamente, el talento artístico de Jaafar y su parecido físico con Michael Jackson fueron fundamentales para convertirse en protagonista de una película que tiene altas expectativas, no solo entre los fanáticos del ‘Rey del pop’ sino también en sus seres queridos.

