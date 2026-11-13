Revelan póster de Killing Castro. Así se ve Diego Boneta como Fidel Castro joven en tráiler



La película que a manera de thriller político recrea los hechos ocurridos en septiembre de 1960 cuando Fidel Castro asistió a la Asamblea General de las naciones Unidas, en Nueva York y donde supuestamente se fraguó un atentado en su contra, titulada ‘Killing Castro’ develó su nuevo afiche o póster, así como un anticipo de su contenido.

Fue el rapero 50 Cent, quien funge como productor ejecutivo de la misma, el que publicó inicialmente el material que deja al descubierto la transformación del actor Diego Boneta, quien representa al líder político cubano en su época de juventud.

Luego, el mismo Boneta, que se hizo bastante popular tras personificar a Luis Miguel en la producción de Netflix ‘Luis Miguel, la serie‘, publicó el afiche y el tráiler de la cinta que llegará a los cines estadounidenses el próximo 11 de septiembre.

Los hechos narrados muestran la llegada de Castro al Hotel Theresa, ubicado en Harlem, donde tuvo la visita de Malcolm X, activista afroamericano con quien sostuvo un encuentro que se convirtió en noticia.

Al Pacino es uno de los agentes de la CIA en película sobre Fidel Castro

Dentro de la historia, se muestra el supuesto plan para asesinar al líder cubano donde habrían intervenido agentes de la CIA y personajes oscuros de la mafia.



El icónico actor Al Pacino, personifica justamente a Robert Maheu, un agente de la CIA que lidera el plan en contra de Fidel Castro.

Además de Boneta y Al Pacino actúan Xolo Maridueña, KiKi Layne, Kendrick Sampson, quien da vida a Malcolm X; Paul Ben-Víctor, Logan Marshall-Green y Héctor Medina como Raúl Castro.

En su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde se exhibió la cinta, Boneta contó que se trata de un personaje al que le trabajó durante tres años y representó un gran desafío para su carrera.

Publicidad

“Es el reto más grande que he tenido en mi carrera, algo que me tomé con muchísima seriedad, teniendo muy en cuenta lo que significa y la responsabilidad que hay detrás”. En ese mismo festival se refirió a la relevancia histórica que tiene Castro.

“Creo que es ingenuo de mi parte hablar de Fidel Castro y no tener en mente lo controversial que es. Hay temas políticos, hay marcas sumamente profundas en el pueblo cubano, hay muchísima gente y es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad (…) El entender, comprender a un personaje no quiere decir que yo como Diego justifique. Me toca a mí, como actor, hacer lo necesario para poder interpretarlo de la mejor manera posible”, dijo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento