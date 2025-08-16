Revelan quiénes serán jueces de reality Miss Universe Colombia con Claudia Bahamón

El canal RCN ya confirmó que Miss Universe Colombia, El Reality, se estrenará el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. y el formato será conducido por la actual presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón.

En este proyecto, la opita además tiene un rol ejecutivo ya que es la productora del mismo. “Miss Universe Colombia, El Reality es la forma más bonita de poder conocer a quien nos va a representar en Miss Universe, es una oportunidad de entender quiénes son, me gusta ver el lado humano de las reinas y creo que en este reality vamos a entender que hay detrás de esas caras preciosas y esos cuerpos armoniosos”, mencionó Bahamón sobre el formato que encabezará.

Dos reinas y un diseñador conforman el jurado de Miss Universe

Aunque el papel del público en la elección de la reina que representará a Colombia en el concurso Miss Universo, es primordial, también habrá un jurado que se encargará de acompañar y evaluar el proceso de cada una de las aspirantes, que a lo largo del reality aprenderán sobre presentación, pasarela, etiqueta, fogueo periodístico, moda, maquillaje e incluso, convivencia.

Valerie Dominguez, Andrea Tovar y hernán Zajar serán los jueces. Claudia Bahamón conduce y produce Miss Universe Colombia Fotografía por: Cortes

Este 15 de agosto la señal mencionada confirmó que en esta oportunidad serán dos mujeres, ex Miss Colombia, y un reconocido diseñador quienes conformarán dicho jurado.

La actriz y empresaria Valerie Domínguez fue la primera anucniada. Domínguez representó al departamento de Atlántico y fue coronada Señorita Colombia en 2005. En Miss Universo 2006, en Los Ángeles, logró posicionarse en el Top 10 del certamen. También es actriz.

Andrea Tovar fue representante de Chocó en el 2015 y se alzó con el título de Señorita Colombia ese año, convirtiéndose en la segunda mujer afrocolombiana en ganar este título. En Miss Universe 2016, fue segunda finalista.

El trío de jueces lo cierra el reconocido diseñador Hernán Zajar. “Yo soy muy afortunado de estar al lado de Claudia, Andrea y Valerie, porque son mujeres inspiradoras que han trabajado mucho para lograr lo que han logrado con sus carreras y son representantes integrales de la mujer colombiana, por lo que pueden ser un gran ejemplo para las representantes de cada departamento”, dijo Hernán Zajar sobre este rol.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento