Revelan tráiler de ‘El Diablo se viste a la moda 2’. ¿Regresa todo el elenco original?

The Devil Wears Prada 2, en español ‘El diablo viste a la moda 2’ es uno de los estrenos con más expectativa para este 2026. Se trata del regreso de la actriz Anne Hathaway a su rol de Andrea Sachs, conocida como Andy.

Veinte años atrás ella encarnaba a una joven periodista, que se debatía entre el dilema de dar todo su tiempo por ser la profesional exitosa y entregada o combinarlo con su vida personal de lado.

La película que ya culminó rodaje, cuyas imágenes se alcanzaron a filtrar en redes sociales, tuvo un primer adelanto en noviembre. Ahora, este domingo 1 de febrero se lanzó el adelanto el tráiler que rápidamente se convirtió en tema de conversación de fanáticos

¿Quiénes están en el ‘EL Diablo se viste a la moda 2?

En el material se evidencia que el relato es nuevamente sobre la moda, el mundo editorial y sus conflictos y ahí está Andy Sachs, a cargo de Hathaway. Ahora la periodista no está buscando la gran oportunidad de su vida profesional en una publicación de moda. La situación es bien distinta, ya que los medios impresos no tienen la relevancia ni el recurso económico de hace dos décadas y justamente la otrora icónica revista enfrenta el peligro de ser cerrada y dejar de circular.

La historia está dirigida nuevamente por David Frankel y según el anticipo traerá de regreso a buena parte del elenco que el mundo conoció. Meryl Streep regresa como Miranda Priestly; Emily Blunt volverá como Emily Charlton; y Stanley Tucci regresa como Nigel Kipling.

La sinopsis oficial de la secuela explica que ahora el conflicto se dará en torno a la confrontación entre Priestly y Charlton, su exasistente quien ahora es una ejecutiva de una marca de lujo. Los roles de Meryl y Emily ahora compiten por la tajada publicitaria en medio de la crisis de medios impresos en medio del anuncio de la jubilación de la famosa editora de Runway.

