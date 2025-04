Reviven video donde Peluche sugiere idilio con Karina García en ‘LCDLF’

Mateo Varela y Norma Nivia viven un romance en ‘La Casa de los famosos’ que parece estar muy solidificado, luego de que tuvieran una corta ruptura tras a visita de la hermana de él que sugirió que debía enfocarse en su objetivo. Inicialmente, Nivia rompió con él, pero luego se reconciliaron.

Sobre este romance, Karina García ha mencionado en varias ocasiones a sus amigas de la casa que espera que él sea honesto, ya que antes de ingresar a la competencia, Peluche, como se le conoce a Mateo, le propuso un romance como estrategia para permanecer en la casa.

Esta semana durante el particular cine, donde se exhiben escenas que dejan muy mal parados a los participantes de LCDLF, ya que es donde los graban hablando a espaldas de sus compañeros, como era de esperarse, hubo desencuentros. Sin embargo, uno de los más fuertes fue el que se dio entre Norma y Peluche contra Karina.

Karina Garcia descubrió en el cine que Norma criticó su cuerpo y forma de ser, algo similar ocurrió con Yina. Nivia se excusó por su comportamiento. Yina no la perdonó.

Por el lado de Karina, le reprochó a Mateo hablar mal de ella y sugerir que era hueca. Karina le recordó que al comenzar el reality quiso tener algo con ella y mencionó que se sintió acosada. El asunto fue llevado a juicio y Melissa defendió a Peluche e increpó a Karina diciéndole que ella siempre posa de victima y que no todo lo que ocurre en LCDLF es sobre ella.

A solas con Yina Calderón y Lady Tabares, Karina se mantuvo en lo que para ella es una hipocresía de Peluche quien le propuso el romance, solo que a ella no le gustó y prefirió involucrarse con Marlon, quien ya salió del juego. EN la charla, Karina incluso asegura tener pruebas de la propuesta de Mateo. “Yo le dije ‘bebé, no, porque yo no quiero que él tenga nada que ver, porque lo que yo tuve que ver fue hace mucho tiempo’ y él era sí, sí, yo tengo unos audios grabados para cuando yo esté allá y nos empiecen a involucrar a ti y a mí cojamos más fuerza”, afirmó Karina.

El video en el que Mateo admite que le gusta Karina

Ahora se filtró en redes un video de presentación de Peluche donde habla de su carrera, de la enfermedad que su madre superó y sugiere que como está soltero podría tener algo con alguien dentro de la casa de los famosos y menciona: “con Karina Garcia podría haber química”.

Este video, que puede ver al final de la nota, ha generado diversos comentarios entre los ciudadanos digitales. Algunos consideran que dejan en evidencia que Karina dice la verdad, pero otros aseguran que Peluche no ha negado que le hubiera llamado la atención Karina, solo que, según él, cuando la conoció mejor dentro del reality, ya no le llamó la atención.

Además de la idea de una relación, Karina contó que Mateo Varela le propuso utilizar su antigua relación con Blessd como una herramienta para ganar popularidad.

