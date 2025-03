Rey Ruiz, conmovido en ‘Yo me llamo’. El pasado lo hizo derramar lágrimas

En el capítulo 40 de Yo me llamo, emitido este 5 de marzo, el cantante Rey Ruiz sorprendió al público y al resto del jurado al romper en llanto. Todo ocurrió luego de la presentación de la imitadora de Ángela Aguilar, quien interpretó Somos novios, la reconocida composición de Armando Manzanero.

La inesperada muestra de vulnerabilidad de ‘El bombón de la salsa’, conocido por su carisma y talento sobre el escenario, dejó a todos conmovidos y planteó preguntas sobre lo que pudo haber desencadenado sus lágrimas. Sin embargo, él mismo se encargó de aclarar las dudas.

¿Por qué lloró Rey Ruiz en ‘Yo me llamo’?

De acuerdo con lo expuesto por el jurado del programa, contrario a lo que pensaron sus compañeros, el motivo de sus lágrimas no es porque haya dedicado aquella canción, sino porque le recuerda a su pasado en Cuba, donde fue grabado el tema.

“Son 34 años fuera de mi país y cuando pienso en eso no puedo evitarlo. Es mi Habana, es mi pueblo”, aseguró Rey Ruiz con la voz entrecortada.

Fue entonces cuando Amparo Grisales y César Escola se acercaron a su compañero y lo consolaron con cálidos gestos de cariño. De igual manera, el público que reaccionó en redes sociales le hizo sentir respaldado con cientos de mensajes.

Rey Ruiz admite que le duele hablar sobre su pasado en Cuba

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, ‘El bombón de la salsa’ recordó que salió de Cuba a los 24 años en búsqueda de mejores oportunidades. Así llegó a República Dominicana y luego a Estados Unidos.

“La vida en Cuba es muy difícil, es un es un país completamente cerrado. La verdad, hay veces en que no me gusta hablar de mi país porque me expreso como con disgusto. Cada vez que vengo a un país donde existe la democracia, por ejemplo, quisiera que el mío fuera igual”, aseveró Rey Ruiz.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Tuve que hacer de todo, como cualquier migrante que llega a Estados Unidos, desde planchar ropa hasta repartir pizza, contar medias en una fábrica o tratar de vender un seguro de vida que nunca vendí, pero es así”, concluyó.