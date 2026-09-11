Riccardo Gabrielli alista película con Juan Pablo Raba: “Colombia me ha dado libertad”

Cuando Riccardo Gabrielli decidió dejar sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes de Bogotá quería vivir una historia rica en experiencias que además le permitiera ahorrar y pagarse sus estudios de cine en California, Estados Unidos.

Así lo hizo y regresó a Alemania, el país donde nació. Pero no quiso hacerlo desde el privilegio, sino desde la experiencia propia. Hoy cree que, sin saberlo, hizo una especie de manifestación.

“Me organicé y dije: ‘me voy para allá y me la juego’. Quería tener una historia de vida y me lancé, con una gran premisa y es que todo me lo pagaba yo mismo. Me fui a Alemania, a trabajar un año de mesero”.

El siguiente paso fue presentarse en la escuela de cine. “Me aceptaron en Los Ángeles para estudiar y allá lo mismo, trabajé, pedí muchos créditos y fui asistente del profesor en ciertas clases donde me volví muy bueno”. No se conformó con dirigir, también estudió actuación. “Sentía que un director solo le puede hablar a alguien si ya había estado en sus zapatos”.

Resultó buen actor y tuvo oportunidad de hacer personajes en películas como ‘Coronado’, ‘Blow’ y ‘Código de guerra’. En adelante, la interpretación volvería a su vida en sus propias cintas donde ha tenido roles pequeños.

“En el 2004 con una mano adelante y otra atrás armo mi película ‘Cuando rompe las olas’ con ayuda de amigos, de familia. Esto fue yo actuando, produciendo, escribiendo, dirigiendo. Y logré hacer una película con las uñas, en 16 milímetros y de alguna manera eso ya marcó mi entrada al cine colombiano y el comienzo de mi carrera como director”.

Recuerda que cada día, desde las 4:00 a.m. preparaba los desayunos del crew de su cinta y luego los llevaba a los sets de rodaje que eran los sitios de conocidos. “Era la finca de un amigo, el carro de mi mamá, el apartamento de mi tío, el Parkway. En esa época no había tanto trámite para los permisos”. Un grupo de reconocidos actores creyó en su propuesta, pues la cinta contó con Alejandra Borrero, Diego Trujillo y Mabel Moreno, entre otros.

Publicidad

Antes de empezar a rodar había asegurado la colaboración de amigos que conoció en la universidad. Les había dicho ¿me colaborarían si hago mi propia película? Todos se fueron uniendo. “Escribí un plan de negocios donde el que más puso fue quinientos dólares, pero el resto eran de a cien”. Ricardo también asumió buena parte de la posproducción.

Con la mencionada cinta viajó a festivales y eventos y en uno de ellos recibió la propuesta de dirigir en televisión. Estuvo a la cabeza de ‘Tiempo final’, la primera serie premium que se hizo en el país, y de otras como ‘El Capo’, ‘Sin retorno’, ‘La mariposa’ y ‘Lynch’.

Publicidad

“El hecho de contar historias diferentes, estar aquí y unos meses después, en otro lado» hace parte la motivación que le proporciona el cine. Con un premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico realizó ‘La lectora’, su segundo largometraje, y más adelante vino ‘Cinco’, el tercero.

Ha regresado a Estados Unidos como parte de equipos de largometraje con buenos presupuestos, pero Colombia sigue siendo su centro. “Siento que como director independiente lo primero que tienes que buscar es tu creatividad y tu libertad de creación. Si tú estás en un lugar y te dicen vas a dirigir esta serie es algo increíble, pero haces caso, como quieren la cámara, la fotografía, quiénes son los actores y ‘acción’. Lo que yo busco es mi libertad creativa, y Colombia me ha dado esa libertad creativa”.

Publicidad

La ventaja de la culticultura

Con la mezcla de culturas, producto de su crianza, educación y viajes, siente que hay una combinación que también le ha sido útil a la hora de poner a marchar una película desde cero. “Vengo de la escuela americana, de hacer cine, con una logística importante, una producción fuerte, de cómo poder tomar tus recursos y lograr algo, ya sea mucha o poca plata. De Colombia tengo algo muy positivo, que es esta gran malicia que tenemos como indígenas. De cómo si no podemos hacerlo de una manera, tratamos de hacerlo de otra. El ser recursivos si llovió o si no funcionó y está la disciplina europea que es tan importante y que aplico en mi trabajo”.

Lo más reciente de Gabrielli se estrenará en octubre próximo. Se trata de ‘Pacífico’, una historia de supervivencia, donde unos buzos se pierden en esta zona del país, que él ve como un relato de esperanza. “La cinta más retadora que he logrado”. En su elenco incluye a Juan Pablo Raba, Carolina Guerra, Marlon Moreno, Elkin Díaz y Sebastián Eslava, entre otros.

Publicidad

Cree que la industria cinematográfica del país está en construcción y seguirá evolucionado en la medida en que la gente no conceptualice las películas colombianas como un género, sino que las vea y las apoye. “No hay cine bueno ni malo, hay cine”. En su opinión “hay que seguir creando”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento