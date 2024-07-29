Robert Downey Jr. estaría afectando grabaciones de ‘Los Vengadores’. “Hay mucho ego”

Los Russo siguen filmando Vengadores: Doomsday, con vistas a su estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan está habiendo problemas en el rodaje y es su principal estrella, Robert Downey Jr., quien los está ocasionando.

“Tenían un doble de cuerpo y un doble de rostro, y Robert se quedaba fuera de escena leyendo las líneas y, por lo visto, después de dos o tres semanas dijo: ‘Esto no funciona. Quiero rodarlo todo yo mismo con el traje puesto’“, expuso Jeff Sneider en The Hot Mic.

¿Qué pasó con Robert Downey Jr.?

“La disfunción de la que he oído hablar en el set solo la superan las películas de Fast and Furious. A principios de este año mencionamos un incidente detrás de cámaras sobre el que no quise dar demasiados detalles, y seguramente alguien lo exageró más de lo que fue en realidad, pero... sí“, continuó el insider, alegando que a veces se tiende a exagerar en estos casos.

No obstante, Sneider considera que “hay mucha testosterona y mucho ego en ese rodaje“. “Son muchos los que creen saber cuál es el mejor camino, pero al final solo cuenta el de una persona, y ese es el de Robert Downey Jr.“, zanjó.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que, en una superproducción de gran escala como Vengadores: Doomsday, es lógico que pueda haber diferencias creativas entre los directores, guionistas y sus estrellas, e incluso estas puedan derivar puntualmente en tiranteces. Lo más probable, de hecho, es que alguien haya exagerado más de la cuenta el incidente con Downey Jr. en el set del filme.

Después de todo, tal y como recogía Variety en julio del pasado año, Downey Jr. aceptó volver a Marvel Studios únicamente si Joe y Anthony Russo dirigían Vengadores: Doomsday y su siguiente entrega, Vengadores: Secret Wars. “Eran los únicos con los que trabajaría”, le contó entonces una fuente al medio.

¿De qué trata Vengadores: Doomsday?

En cuanto a la trama de Vengadores 5, los últimos rumores insinuaban que el Doctor Doom de Downey Jr. contará con su propio superequipo y será el principal personaje... e incluso el verdadero héroe sorpresa de la cinta de los Russo. Según apuntó recientemente Alex Pérez de The Cosmic Circus en una sesión de preguntas y respuestas, Doom “se ve a sí mismo como el héroe de esta historia y hará lo que sea necesario para asegurarse de mantenerse en la cima”.

Pese a que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, ya dejó caer a principios de abril en la CinemaCon que el elenco de Vengadores 5 no estaba todavía completo, la cinta tiene, entre otros ya confirmados además de Downey Jr., a Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M’Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.