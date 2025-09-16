Robert Redford: este fue el último personaje que interpretó el actor

Robert Redford falleció el martes 16 de septiembre a los 89 años en su rancho de Utah. El actor y director ha interpretado todo tipo de papeles a lo largo de su dilatada carrera en Hollywood y ha dejado tras de sí un extenso y envidiable legado cinematográfico. Su última aparición en la gran pantalla, de hecho, fue en una sonada y colosal superproducción.

Se trata, como seguramente muchos ya habrán adivinado, de Vengadores: Endgame, la producción más taquillera de Marvel Studios, donde Redford regresó brevemente como Alexander Pierce. El oscarizado actor debutó en el UCM cuando en 2014 llegaba a los cines Capitán América: El Soldado de Invierno, cinta en la que interpretaba a este personaje y viejo amigo de Nick Fury (Samuel L. Jackson), que acabó descubriéndose como gran antagonista.

Pierce era un alto mando de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, resultó ser en verdad el líder del grupo terrorista conocido como HYDRA. El personaje de Redford se sirvió de su posición y de su amistad con Fury para tomar tanto el control de S.H.I.E.L.D. como del gobierno estadounidense desde dentro. Más tarde, Pierce moría de un certero disparo de Fury en medio de la impactante batalla en el Triskelion y contemplaba cómo sus ambiciosos planes se derrumbaban antes de exhalar con su último aliento: “Hail Hydra”. Pero la muerte no significa absolutamente nada en el UCM.

Así pues, Redford tuvo un fugaz cameo como Alexander Pierce en Vengadores: Endgame, con los héroes Marvel viajando por el tiempo. Estrenada en 2019, la cinta también destapaba que el villano ya era secretario de S.H.I.E.L.D. cuando los Chitauri asediaron la ciudad de Nueva York e incluso mantuvo una conversación con Tony Stark/Iron Man acerca de quién debía quedarse con el Teseracto.

En este punto cabe recordar que, aunque Endgame vio la luz en 2019, es decir, un año después de que el protagonista de Dos hombres y un destino, El golpe o Todos los hombres del presidente anunciase su retiro de la actuación, la cinta comenzó su filmación desde 2017 hasta principios de 2018, rodándose consecutivamente con Vengadores: Infinity War.

El filme fue un auténtico éxito y a día de hoy es la segunda película más taquillera de todos los tiempos, con casi 2.800 millones de dólares de recaudación, solo superada por la primera entrega de Avatar.

Dicho esto, el cameo de Redford en Endgame es de lo más inesperado e incluso inaudito, ya que la estrella de Descalzos por el parque o Los tres días del cóndor nunca había repetido un papel a lo largo y ancho de su envidiable carrera como actor. A pesar de aparecer únicamente en El Soldado de Invierno y Endgame, Redford dejó una profunda huella en el UCM con su interpretación de Alexander Pierce.

Al igual que Fury con S.H.I.E.L.D., Pierce fue el motor que hizo funcionar los planes de HYDRA y se aseguró de que su traición causara el mayor daño posible. Y tal vez, de no haber sido por Steve Rogers, Pierce se hubiese hecho con el control mundial. Pero de lo que no cabe duda es que Redford será recordado por dar vida a uno de los villanos más importantes del UCM.