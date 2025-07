Rodrigo Candamil fue eliminado de MasterChef Celebrity. “Los errores se pagan”

La tensión se apoderó de la cocina más famosa de Colombia durante el episodio de este domingo de MasterChef Celebrity. El reto de salvación dejó momentos de alta presión, errores técnicos y una de las críticas más duras de la temporada, que tuvo como protagonista a Rodrigo Candamil.

El actor eligió un plato que podría sonar sencillo, pero fue bastante arriesgado: una lasaña de carne con plátano maduro. Durante la preparación del plato, la técnica le falló y el plátano no quedó en su punto exacto. La quemadura de este ingrediente dio un sabor amargo en toda la preparación, algo que los jurados criticaron.

La arriesgada combinación de sabores no logró convencer al exigente jurado. El chef Nicolás de Zubiría no se guardó nada y dijo que su plato no cumplió con los estándares requeridos para un reto de eliminación.

En contraste, otras parejas como Luly Bossa y Pichingo, y Julián Román y Nicolás, lograron salvar sus delantales tras presentar platos con mejor ejecución y concepto. Con esto, Candamil quedó en la cuerda floja y se enfrentó en el reto de eliminación. El riesgo fue inminente, y los jurados tomaron la decisión.

¿Por qué eliminaron a Rodrigo Candamil?

Momentos antes de la eliminación, Candamil aseguró que cocinaría con “sabor, propiedad y respeto por la cocina”, sin embargo, en la preparación de su plato hubo errores imperdonables para los jurados. Luego de anunciar su eliminación, el actor aceptó los desaciertos y afirmó que “los errores en esta competencia se pagan”.

Ante su salida del programa, sus compañeros se mostraron sorprendidos y nostálgicos. Sin embargo, Candamil tomó la decisión de manera tranquila y admitió que no refutaría la decisión que los jurados del programa tomaron en base a su experiencia y conocimiento.

Mientras el grupo de celebridades continúa reduciéndose, el nivel de exigencia no hace más que subir, y los errores, por mínimos que sean, podrían costar muy caro.