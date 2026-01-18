¿Romance en ‘La casa de los famosos’? Mariana Zapata y Eidevin ilusionan a sus seguidores

Cada temporada de La casa de los famosos se convierte en tendencia en redes sociales, no solo por las estrategias y tensiones que surgen en el reality, sino también por las relaciones que se forman dentro de sus paredes.

¿Qué pasó con Mariana Zapata y Eidevin en ‘La casa de los famosos’?

Hasta el momento, con una semana al aire, ya se han visto conflictos entre algunos participantes, pero también otros han fortalecido su amistad. Incluso, ya se habla de posibles romances dentro de la casa.

Esta semana, en un instante de aparente calma durante la convivencia, Mariana Zapata y Eidevin intercambiaron gestos de cercanía que no pasaron desapercibidos ni para las cámaras ni para la audiencia. Los participantes se sentaron a dialogar en una de las camas, mientras Eidevin le hacía un masaje en una de las piernas a la influencer, quien había sufrido una leve lesión.

Miradas cómplices, sonrisas constantes y una actitud cariñosa entre ellos fueron suficientes para que en las redes sociales comenzaran las especulaciones sobre algo más que una simple amistad. “Eideven es súper tierno. No es solo conmigo, pero tu personalidad es ser muy tierno y caballeroso”, dijo Mariana.

Enseguida, él le contestó: “Yo tengo mucho eso, pero a veces no me gusta, no me gusta ser tan así, tan cariñoso”. El actor y creador de contenido contó que siempre ha recibido ese tipo de amor por parte de su mamá. “Yo sabía, si tú eres así es porque te criaron así”, replicó Mariana.

El clip del encuentro se volvió viral rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los fanáticos del reality no tardaron en reaccionar. Mientras algunos celebran la posible relación y afirman que “hacen una pareja hermosa”, otros prefieren ser más cautelosos y sostienen que podría ser solo una amistad fortalecida por el encierro y la intensidad emocional del programa.

“Qué sorpresa Marianita en esas”, “llegó el día de suerte”, “ella es una mujer soltera, linda y puede hacer lo que quiera. Ella no fue allá a impresionar a nadie, simplemente que sea y haga y lo que ella quiera”, “Mariana es hermosa, noble, sencilla y SOLTERA”, “fue más rápido de lo que se esperaba”, “veo muchos envidiosos en los comentarios déjenla ella esta soltera, además ella ni los busca ellos solitos vienen a donde ella se nota que no ven para nada el reality”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.