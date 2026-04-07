Run BTS: qué es y qué traerá la nueva temporada

Este 7 de abril, misma fecha de la preventa para las boletas de BTS en Colombia, se estrena el primer episodio de la nueva temporada de Run BTS 2.0. Cada martes, llegará un capítulo nuevo a través de YouTube y Weverse!

¿Qué es ‘Run BTS’?

Run BTS es un programa de variedades surcoreano que cuenta con la participación de los miembros de BTS, y que se lanzó originalmente en 2015. Este show es gratuito y presenta a los artistas en una serie de juegos, misiones y desafíos, donde a menudo hay premios o castigos dependiendo de cómo se desempeñen. El formato del programa mezcla humor, competencia y momentos espontáneos, lo que ha permitido que los fans vean una faceta más cercana y auténtica del grupo. Con el paso de los años, el programa se ha convertido en uno de los contenidos más exitosos del K-pop.

Entre 2015 y 2021, el programa lanzó un total de 155 episodios en su formato habitual, acumulando cerca de 140 millones de reproducciones en YouTube. Luego, entre 2022 y 2023, se estrenaron diez capítulos especiales que sumaron otros 130 millones de visualizaciones. De hecho, uno de los episodios de 2023, en el que los participantes intentaban hacer yoga aéreo, logró alcanzar por sí solo alrededor de 30 millones de vistas.

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Detalles de la nueva temporada de ‘Run BTS 2.0.

1. Un formato renovado, pero fiel a su esencia

Aunque el programa conserva su ADN, juegos, retos y dinámicas grupales, esta nueva versión busca adaptarse a las tendencias actuales del entretenimiento. En el avance oficial de la nueva temporada, se observa a los integrantes debatiendo nuevas ideas para actualizar el contenido sin perder ese estilo caótico y divertido que siempre ha caracterizado al show.

2. Mayor conexión con los fans

Uno de los objetivos principales de Run BTS 2.0 es fortalecer la relación con el fandom (ARMY), apostando por dinámicas más cercanas e interactivas. Esto responde a la evolución del consumo digital, donde los fans buscan contenidos más directos y auténticos.

3. Influencia de proyectos recientes

Durante la pausa del programa, surgieron contenidos derivados como Run Jin, protagonizado por Jin tras su salida del servicio militar. Ese tipo de formatos ha influido en la nueva temporada, aportando ideas frescas y experiencias que ahora se integran al regreso grupal.

4. Producción más ambiciosa

Aunque no se han revelado todos los detalles, se ha anticipado que la escala del programa será mayor, con una propuesta más amplia en términos de producción y contenido.