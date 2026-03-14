Ryan Gosling en Proyecto fin del mundo: el reto más grande de su carrera estrena esta semana

Lejos de buscar reinterpretaciones libres, Gosling apostó por respetar al máximo la esencia del libro, consciente del enorme número de lectores que lo consideran una obra especial. EFE/Mario Guzmán Fotografía por: Mario Guzmán

“Nunca había trabajado en algo tan difícil y probablemente nunca lo haga”. Con esa frase, el actor Ryan Gosling resume la magnitud del reto que asumió al protagonizar ‘Proyecto fin del mundo’, una de las producciones más ambiciosas del cine reciente dentro del género de ciencia ficción, que se estrenará en las salas de cine de Colombia el próximo 19 de marzo.

La película, basada en la novela del escritor Andy Weir, no solo plantea una historia de supervivencia en el espacio, sino que también representa uno de los desafíos interpretativos más exigentes en la carrera del actor.

La trama sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial, sin memoria de su identidad ni de su misión.

A medida que reconstruye su pasado, descubre que forma parte de un proyecto desesperado para salvar a la humanidad de una amenaza cósmica, un microorganismo que está debilitando el Sol y que podría desencadenar la extinción de la vida en la Tierra.

Un reto actoral sin precedentes

Para Gosling, el proyecto no fue una elección cualquiera. Según ha contado en entrevistas, todo comenzó cuando Andy Weir le envió el manuscrito a principios de 2020 con una propuesta directa, no solo protagonizar la adaptación, sino también involucrarse como productor.

El actor entendió de inmediato que se trataba de una oportunidad única. “Sabía que era algo que solo iba a pasar una vez en la vida”, ha señalado.

Lejos de buscar reinterpretaciones libres, Gosling apostó por respetar al máximo la esencia del libro, consciente del enorme número de lectores que lo consideran una obra especial. Su objetivo fue mantener la voz narrativa de Weir, uno de los aspectos más valorados por los seguidores de la novela.

El desafío, sin embargo, no fue solo conceptual. Desde el punto de vista técnico, el actor tuvo que enfrentarse a condiciones complejas de rodaje, el uso de arneses para simular gravedad cero, escenas que implicaban dinámicas físicas exigentes y la incorporación de distintos lenguajes dentro de la narrativa.

A esto se sumó la presión propia de una producción de gran escala, donde cada detalle debía ajustarse a estándares muy precisos.

Aun así, Gosling ha descrito la experiencia como profundamente enriquecedora. Más allá de las dificultades, considera que la película le permitió explorar una dimensión distinta de su oficio, llevándolo a un límite que rara vez había experimentado.

Una historia espacial profundamente humana

Uno de los aspectos que más ha destacado el actor es que ‘Proyecto fin del mundo’ no es, en esencia, una película de astronautas. Aunque transcurre en el espacio, su núcleo está en la condición humana. Ryland Grace es un personaje atravesado por el miedo, la duda y la resistencia a asumir un rol heroico.

Esta perspectiva le da a la historia un enfoque distinto dentro del género. En lugar de centrarse únicamente en la espectacularidad del viaje espacial, se construye a partir de las emociones y decisiones del protagonista. Según Gosling, incluso al situarse en otra galaxia, la película funciona como un recordatorio de lo que las personas son capaces de hacer cuando no pierden la esperanza.

El proyecto cuenta además con la dirección de Phil Lord y Christopher Miller, una dupla reconocida por combinar humor, acción y emoción en sus producciones. Su participación fue clave desde el inicio, ya que Gosling tenía claro que ellos eran los indicados para llevar la historia a la pantalla.

El reparto incluye también a Sandra Hüller y Milana Vayntrub, mientras que el guion fue adaptado por Drew Goddard, quien ya había trabajado en la adaptación de ‘The Martian’. En particular, Gosling ha destacado la presencia de Hüller, a quien considera una pieza fundamental en la historia. Según sus palabras, ella representa “la otra parte del corazón de la película” y contribuyó a que el rodaje fuera una experiencia más dinámica y enriquecedora.

La recepción crítica también ha sido positiva. La película ha alcanzado un 95 % de aprobación en Rotten Tomatoes, una calificación basada en la evaluación de críticos profesionales.

‘Proyecto fin del mundo’ se presenta como una obra que combina espectáculo y reflexión, apoyada en una actuación que, según su propio protagonista, difícilmente tendrá un equivalente en su trayectoria. Una apuesta que, más allá de su ambientación cósmica, pone el foco en la humanidad de sus personajes y en la capacidad de enfrentar lo desconocido.

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