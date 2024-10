‘Sábados felices’ reanuda rodaje sin ‘La Gorda’ Fabiola con conmovedor tributo

No fue una temporada o unos cuantos años, fueron más de tres década las que los integrantes de Sábados felices compartieron con la famosa ‘Gorda Fabiola’.

El programa más antiguo de la pantalla nacional, que a principios de año cumplió 52 al aire, y se mantiene en la tabla de liderazgo de preferencia los fines de semana en cuanto a audiencia, dedicó un especial muy emotivo en la primera emisión luego de la muerte de ‘la Gordita’. La audiencia respondió con un rating alto y el programa fue el más visto de ese fin de semana posterior al 19 de septiembre, fecha en la que partió la humorista, nacida en Santa Marta hace 61 años.

Este lunes 7 de octubre se programó la que se convirtió en la primera jornada de grabación del programa sin la humorista, casada con el también integrante del elenco Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’.

Los compañeros de ‘la gorda’ Fabiola quisieron tenerla en el regreso a grabaciones

Los compañeros de la humorista no quisieron retomar sin antes rendirle un nuevo homenaje a quien los acompañó por 37 años con su trabajo y sus anécdotas. De alguna manera, procuraron que Fabiola tuviera presencia en este día.

Por ello, instalaron un especial lugar a manera de altar que adornaron con la foto de la humorista, una imagen de la Virgen, rosas rosadas y una vela aromatizante.

Alexandra Restrepo escribió: “Sin palabras. Hoy la ‘Gordita’ con nosotros en el primer día de grabación. No se imaginan el dolor que se siente”, y acompañó este texto con las imágenes del rincón dedicado a su fallecida amiga.

Por su parte, Tahiana Bueno también compartió las imágenes y escribió el poema ‘El día que me fui’. “El día que me fui, te escuché llorar, pero no pude consolarte. Perdóname, escuché que me rogabas que me quedara. Escuché que te enojaste, escuché tu dolor. Perdóname por haberte causado esa tristeza tan grande. Tuve que irme, a pesar de que no quería, yo te amo y siempre te amé! ¿Por qué me iría? Yo también lloré, viendo como me alejaba de ti, pero entonces, miré al frente y no te imaginas quien me recibió y me calmó con una sonrisa hermosa, me transmitió tranquilidad y paz, es increíble estar acá, no imaginas lo bello que es, y lo mejor que se pondrá. algún día lo verás con tus propios ojos, verás el bello lugar en el que yo vivo y que será tuyo”.

Al final concluyó con “Ni tú ni yo entendemos por qué tuvimos que separarnos, he visto tus lágrimas, he visto tus noches de insomnio, he visto como miras mis cosas y extrañas un abrazo mío, pero ¿sabes? estoy más cerca de lo que te imaginas. Estoy feliz y en paz! Lo único que me falta para nunca dejar de estarlo, es tener la certeza que nunca vas a dejar de reír, de ser feliz y hacer felices a los demás, siempre ha sido lo que más disfrutábamos hacer, NOS VEREMOS”, dejando en evidencia su esperanza de un día volverla a ver.

Aquí más noticias que son tendencia