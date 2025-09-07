Saga de ‘Crepúsculo’ se transmitirá completamente gratis. Así puede ver la maratón

La saga Crepúsculo ha marcado a más de una generación desde que se estrenó en la gran pantalla a finales de la década del 2000. Las historias de Bella Swan, Edward Cullen y Jacob Black no solo impulsaron la carrera de Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, sino que también consolidaron un fenómeno cultural que aún hoy conserva millones de seguidores alrededor del mundo.

Quienes vivieron el furor de esos años recuerdan las funciones de estreno a medianoche, las camisetas con lemas como Team Edward o Team Jacob y las interminables discusiones entre fanáticos. Hoy, más de quince años después del inicio de esa fiebre, la saga regresa a la conversación global con una sorpresa que ha despertado el entusiasmo de la comunidad en internet.

Así puede ver ‘Crepúsculo’ gratis hasta el 27 de septiembre

Las cinco películas de la saga —Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer (partes 1 y 2)— están disponibles de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de Lionsgate. El maratón, que comenzó este 7 de septiembre, se extenderá hasta el 27 de septiembre de 2025, con transmisiones en bucle continuo, permitiendo a los fanáticos revivir cada entrega sin costo alguno.

El acceso no requiere suscripción ni pago adicional: basta con ingresar al canal de YouTube de la franquicia y unirse a la transmisión en vivo, que estará activa las 24 horas del día. De esta forma, tanto los seguidores de antaño como quienes apenas se acercan a la historia podrán disfrutar del romance entre la humana y el vampiro que conquistó la taquilla mundial.

Esta iniciativa se enmarca en la celebración por los 20 años de la publicación del primer libro de Crepúsculo, escrito por Stephenie Meyer en 2005. Con este maratón, Lionsgate busca no solo rendir homenaje a la saga, sino también preparar el terreno para un reestreno en salas de cine programado para finales de octubre y comienzos de noviembre en distintos países.

La propuesta ha generado un enorme eco en redes sociales. Fanáticos en distintos países han compartido capturas de pantalla de la transmisión, por lo que en X y TikTok la etiqueta #TwilightMarathon ha logrado posicionarse entre las tendencias. No faltan quienes se han mostrado nostálgicos al recordar los años en que el estreno de cada entrega era un acontecimiento mundial.

yo el 7 de septiembre viendo crepúsculo por 83828 vez pero ahora en youtube https://t.co/HyYIrpjXVp pic.twitter.com/9DrmnUQo35 — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) September 4, 2025