Saga de ‘Rambo’ tendrá su primera precuela. Ya se confirmó al protagonista

Han pasado 43 años desde que se estrenó First Blood, la primera entrega de la saga protagonizada por John Rambo, un legendario soldado convertido en ícono del cine de acción gracias a la interpretación de Sylvester Stallone.

Ahora, tras más de cuatro décadas y cinco películas, la productora Millennium Media confirmó que muy pronto comenzará la producción de la primera precuela de esta historia, que explorará los orígenes del personaje.

¿Quién es el protagonista de la nueva película de ‘Rambo’?

El actor Noah Centineo fue el elegido para dar vida a John Rambo en su juventud. El rodaje está programado para inicios de 2026 en Tailandia y se centrará en la carrera militar del soldado entre 1966 y 1974, años en los que se desarrolló la Guerra de Vietnam.

Centineo, conocido inicialmente por sus papeles en comedias románticas juveniles como A todos los chicos de los que me enamoré, ha venido ampliando su trayectoria en Hollywood con producciones de acción y suspenso. Entre sus trabajos recientes destacan su papel en Black Adam, junto a Dwayne Johnson, y la serie de Netflix El recluta.

La elección de Noah Centineo marca un giro interesante en la franquicia, pues Sylvester Stallone, quien encarnó a Rambo en todas sus entregas anteriores, había manifestado en varias ocasiones que le hubiera gustado que Ryan Gosling heredara el personaje.

“Lo conocí en una cena y, obviamente, somos polos opuestos. Él es guapo, yo no. Así es como funciona. Pero él decía: ‘Rambo me fascinaba y solía ir a la escuela vestido como Rambo y la gente me perseguía y aún así no paraba’. No dejaba de decir que tenía mucha afinidad con Rambo, y pensé: ‘Qué interesante. Si alguna vez le cedo el testigo, se lo cederé a él porque le encanta el personaje’”, aseguró Stallone en entrevista con The Tonight Show.

Esto se sabe sobre la precuela de ‘Rambo’

La dirección estará a cargo de Jalmari Helander, cineasta finlandés que ganó reconocimiento internacional con Sisu y Caza mayor. El guion correrá por cuenta de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, dupla de escritores que ya trabajó con Centineo en Black Adam.

Según Jonathan Yunger, presidente de Millennium Media, la idea detrás de esta nueva producción es rendir homenaje a una de las franquicias más influyentes del cine de acción y, al mismo tiempo, acercar la historia de Rambo a nuevas generaciones de espectadores.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, la precuela de Rambo promete ser uno de los proyectos más comentados en los próximos años, tanto por la expectativa de los seguidores que crecieron con la saga como por el reto de presentar a un nuevo intérprete en la piel del mítico soldado.