Salen dos queridos actores de ‘Grey’s Anatomy’. Así será el final de sus personajes

Aunque ‘Grey’s Anatomy’ no es la serie médica que más ha estado al aire en la televisión estadounidense, si se trata de una de las más entrañables que continúa al aire en la pantalla, no solo de su país de origen, sino en el resto del continente, incluyendo Colombia.

La serie que ha tenido relevos de talentos, así como actores que duran poco, tiene varios que han superado la decena de temporadas, incluida su protagonista Ellen Pompeo.

Ahora se anuncia que dos de esos personajes estables y entrañables saldrán de la ficción para la temporada 23.

Kim Raver y Kevin McKidd fuera de ‘Grey´s Anatomy’

Se trata de Kim Raver y Kevin McKidd quienes encarnan a Owen Hunt, desde la quita emporada en el 2008, dando vida a un cirujano de trauma y veterano del ejército, y a Teddy Altman, cirujana cardiotorácica, que ingresó en el 2009 en la sexta entrega.

Estos dos personajes han mostrado la faceta de la medicina militar en la serie y adicionalmente, sus roles se involucraron emocionalmente. En la temporada 18 se casaron y luego, tras un divorcio intentaron una relación abierta.

La creadora y productora de ‘Grey´s Anatomy’, Shonda Rhimes no solo confirmó la noticia sino que detalló cómo será el final de los médicos.

Según Deadline, la productora dijo: “A lo largo de los años, hemos tenido el privilegio de ver cómo la historia de amor de Owen y Teddy ha evolucionado y se ha profundizado; dos personajes que siempre parecen volver a encontrarse”, dejando al descubierto que seguirán juntos al partir.

Sobre el final también anticipó: "Es agridulce y a la vez gratificante poder darle a esta pareja el final feliz que su historia merece”.

El actor que da vida a Owen, por su parte, mencionó: “Grey’s Anatomy ha sido un capítulo importantísimo de mi vida, tanto a nivel creativo como personal, y estoy profundamente agradecido por todo lo que la serie me ha dado a lo largo de los años”.

Mientras que Kim Raver dijo: “Interpretar al Dr. Teddy Altman siempre ocupará un lugar especial y muy querido en mi corazón”.

El episodio en el que aparecerán por última vez los actores se emitirá el 7 de mayo próximo por ABC.

En su paso por la serie médica tanto Kevin McKidd como Kim Raver tuvieron la oportunidad de dirigir capítulos de la misma. Kevin encabezó un total de 48 episodios, incluyendo el final donde su personaje sale; mientras que Kim tuvo tres.

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