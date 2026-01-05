Sara Uribe anunció su regreso a la televisión. Hará parte de conocido programa

Sara Uribe es una reconocida modelo y presentadora que se dio a conocer gracias a su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, reality del Canal RCN que ganó en el año 2012.

Aunque aquella experiencia le abrió las puertas de la televisión, pues le permitió conducir espacios como El Lavadero (2014) y La vuelta al mundo en 80 risas (2019), desde hace tiempo que permanece alejada de la pantalla. Su última aparición fue en 2023, cuando concursó en Survivor: la isla de los famosos.

El programa del Canal RCN en el que estará Sara Uribe

En la mañana de este 5 de enero, la antioqueña de 35 años confirmó que hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality con un formato muy similar al de Protagonistas de Nuestra Tele.

“Estoy lista para esta nueva aventura. Vamos a volver a hacer historia ¿Me acompañan?”, escribió Sara Uribe como descripción a la publicación en la que anuncia su llegada al polémico programa del Canal RCN.

La noticia generó reacciones inmediatas entre seguidores y amigos de la también empresaria y creadora de contenido digital. Manuela Gómez Franco, por ejemplo, se mostró entusiasmada de saber que se reencontrará con ella en La casa de los famosos Colombia 3 y que volverán a ser compañeras de reality.

"Me encanta está súper noticia. Te deseo muchas bendiciones en este proyecto y adentro nos vemos para darla toda como en el pasado", expresó Gómez Franco.

Por su parte, el presentador Sergio Barbosa, con quien Sara Uribe hizo equipo en Estilo RCN, le dedicó el siguiente mensaje: “¡Lo máximo! Así es que tenías que regresar al Canal RCN".

Nanis Ochoa, Mateo Ramírez y Catalina Maya fueron otras figuras que se hicieron presentes en la publicación de Uribe con comentarios positivos y buenos deseos de cara a este nuevo reto.

Los compañeros de Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Con el más reciente anuncio, el listado de habitantes que tendrá la casa, al menos por ahora, es el siguiente:

Sara Uribe

Juanda Caribe

Marilyn Patiño

Johanna Fadul

Alejandro Estrada

Juan Palau

‘Campanita’

‘Beba’

Manuela Gómez

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Juanse Laverde

Jay Torres

