Sara Uribe y Johanna Fadul protagonizan las primeras polémicas en ‘La casa de los famosos 3′

La casa de los famosos Colombia estrenará el próximo 12 de enero su tercera temporada, que contará con 24 participantes en competencia. Sin embargo, algunos de los habitantes no han esperado al inicio del programa para empezar a generar tensión, entre ellos Sara Uribe y Johanna Fadul.

Tanto la presentadora como la actriz sorprendieron en horas recientes a sus seguidores —y a los del formato— con una serie de mensajes inesperados que ya comienzan a marcar el ambiente del reality.

El ataque de Johanna Fadul a Valentino Lázaro

En la tarde de este jueves 8 de enero, el Canal RCN realizó el lanzamiento oficial del reality para los medios de comunicación, evento al que asistieron varios de los concursantes, entre ellos Johanna Fadul.

Allí, luego de confirmarse que deberá convivir con Valentino Lázaro —con quien ha tenido diferencias en el pasado—, la actriz fue consultada sobre su opinión al respecto.

“No es una persona de mi agrado, en lo absoluto. ¿Qué te puedo decir hoy de él? Puedo decir que es un cero a la izquierda y que no existe para mí. O sea, cero…”, afirmó Fadul en declaraciones a las redes sociales del Canal RCN.

Posteriormente, en entrevista con el periodista Carlos Claro, la actriz volvió a referirse a Valentino Lázaro al responder a la pregunta sobre con quién no le gustaría encontrarse en La casa de los famosos.

“No me hubiera gustado, pero allá lo voy a conocer porque ni lo conozco (...). Todo empezó en medio de la polémica por mi viaje a Israel. Este tipo sube una historia diciendo: ‘Estoy que peino a Johanna Fadul’. Una amiga me la muestra y yo pienso: ¿y este quién es o qué? Entonces le envié un DM y me convertí en su carnada perfecta, porque a él le encanta destruir. Ese es su contenido”, explicó la actriz sobre el origen del conflicto.

El comentario de Sara Uribe que desató controversia

En el mismo evento de lanzamiento para medios, durante una entrevista realizada por Marcelo Cezán y Carla Giraldo a algunos de los concursantes, la modelo y presentadora antioqueña sorprendió con unas declaraciones que revivieron una antigua polémica.

“Sara, ya tienes experiencia en otros realities, pero vienes con otra coraza. Eres mamá, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú?, ¿cómo te sientes?”, preguntó Cezán. A lo que Uribe respondió: “Feliz y preparada para vivir una nueva experiencia. Y les dejo la claridad a todos los que están aquí: no solo sé quitar maridos. Así que prepárense”.

El comentario de la también exparticipante de Survivor y Protagonistas de Nuestra Tele reavivó una vieja controversia en redes sociales, relacionada con las acusaciones que recibió en el pasado por su vínculo con el exfutbolista Freddy Guarín, con quien posteriormente tuvo un hijo llamado Jacobo.

