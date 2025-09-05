Sathya contó que recibió incómoda propuesta en el Desafío: “pensé en renunciar”

En la más reciente entrega de El Desafío Siglo XXI, uno de los programas de competencia más vistos de la televisión colombiana, se vivió un momento que ha dado de qué hablar entre los seguidores del reality. La participante Sathya sorprendió al revelar que, dentro de la dinámica de convivencia, recibió un ofrecimiento económico inesperado: seis millones de pesos a cambio de cortarse el cabello.

La propuesta, según contó la concursante, provino de su compañera Camila. “Camila me dijo a mí que me daba seis millones de pesos si me cortaba el cabello”, aseguró en medio de la conversación que quedó registrada en las cámaras del programa. El comentario generó incomodidad en Sathya, quien no dudó en expresar su rechazo. Para ella, no se trataba solo de un reto estético, sino de una forma de humillación.

“Yo no voy a permitir que nadie me compre de esa manera”, dijo con firmeza, dejando claro que su decisión de mantener su imagen va más allá de lo económico. La participante, que se ha destacado por su carácter fuerte y su disposición a enfrentar las pruebas físicas y de convivencia, aseguró que su cabello forma parte de su identidad y que no está dispuesta a negociar algo tan personal.

El episodio ha abierto un debate entre los televidentes. En redes sociales, muchos seguidores respaldaron la postura de Sathya, aplaudiendo su dignidad y su negativa a ceder por dinero. Otros, en cambio, consideraron que la propuesta fue hecha a modo de broma o como una estrategia de juego, sin mayores intenciones de ofender.

Lo cierto es que El Desafío ha demostrado una vez más su capacidad para generar conversación más allá de las pruebas físicas y de resistencia. Los momentos de convivencia, las tensiones y los comentarios entre los participantes se convierten en un reflejo de las presiones sociales, los valores y la manera en que cada uno asume los retos dentro y fuera de la pantalla.

Sathya, por su parte, sigue en la competencia con la determinación de demostrar que su permanencia no depende de gestos superficiales, sino de su esfuerzo y disciplina. Su declaración no solo marcó un punto de quiebre en la relación con algunos compañeros, sino que también la consolidó como una de las figuras más comentadas de esta edición del reality.

Con este tipo de situaciones, El Desafío Siglo XXI reafirma su mezcla de espectáculo, polémica y emociones intensas, ingredientes que lo mantienen en el centro de la conversación nacional.