Scarlett Johansson protagonizará la secuela de ‘Jurassic World: El renacer’

Jurassic World: El renacer, la nueva entrega de la jurásica franquicia, con Scarlett Johansson como protagonista, aterrizó en las salas el pasado 2 de julio. Las informaciones más recientes indican que Universal Pictures ya tiene en marcha la secuela y que la actriz retomará su rol de Zora Bennett.

Según apunta Daniel Richtman en Patreon, la secuela de Jurassic World: El renacer se encuentra ya en desarrollo, con Johansson interpretando nuevamente a la experta en operaciones encubiertas Zora Bennett. Sin embargo, se desconoce si, además de la actriz, Jonathan Bailey o Mahershala Ali también estarán de vuelta como el doctor Henry Loomis y Duncan Kincaid, respectivamente, en esta nueva entrega de la saga.

En este punto, conviene recordar que a comienzos del pasado agosto MyTimeToShineHello ya dejó caer que Universal estaría dando los primeros pasos para una posible secuela, probablemente con Gareth Edwards al timón y el regreso de Johansson.

Jurassic World: El renacer, que también contó en su elenco con Rupert Friend, Manuel García Rulfo y Ed Skrein, ha recaudado más de 861 millones de dólares en la taquilla mundial, pese a competir con otros potentes blockbusters este pasado verano, como Superman de James Gunn o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Dicho esto, la noticia de su secuela se produce coincidiendo con el lanzamiento de Jurassic World: El renacer al mercado doméstico en formato digital, 4K UHD, Blu-ray y DVD. El contenido extra del que podrán disfrutar quienes adquieran cualquiera de sus distintas ediciones incluye escenas eliminadas nunca vistas, una secuencia de apertura alternativa y un extenso documental, entre otros muchos contenidos.

“Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser, en gran medida,inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados, con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de esa biosfera tropicalson la clave deun fármaco que podría salvar milagrosamente la vida de la humanidad“, reza la sinopsis del filme.