‘Scary Movie 6’: cuándo se estrena, dónde ver, tráiler y más

Dirigida por Keenen Ivory Wayans y escrita por sus hermanos Shawn y Marlon Wayans, Scary Movie nació como una sátira directa a clásicos de los noventa como Scream y I Know What You Did Last Summer. Sin embargo, se transformó en un fenómeno cultural gracias a su humor irreverente.

La película no solo fue un gran éxito en taquilla, con más de 270 millones de dólares recaudados a nivel mundial, sino que también dio pie a una franquicia que se extendió a lo largo de cinco entregas entre 2000 y 2013. Personajes como Cindy Campbell, interpretada por Anna Faris, y Brenda Meeks, a cargo de Regina Hall, se convirtieron en íconos de la comedia cinematográfica de principios de siglo. A medida que avanzaban las secuelas, la saga amplió su repertorio de parodias, abarcando fenómenos del terror sobrenatural, la ciencia ficción y el thriller psicológico, reflejando las tendencias del momento en la industria del cine. Sin embargo, los cambios en el equipo creativo y el desgaste del formato llevaron a una pausa prolongada después de la quinta entrega.

Tráiler de ‘Scary Movie 6’

Luego de más de una década, se anunció la llegada de Scary Movie 6. El tráiler ha creado mucha expectativa entre los seguidores de la saga. Este adelanto mezcla escenas cómicas con guiños a los clichés del cine de terror moderno, abarcando desde reboots y secuelas hasta esas fórmulas narrativas que han estado de moda en los últimos años. En las imágenes, se observa el regreso de los personajes clásicos, quienes se enfrentan a situaciones inspiradas en las tendencias actuales del género, lo que promete una divertida combinación de nostalgia y sátira contemporánea.

Uno de los momentos más emocionantes del lanzamiento del tráiler es el regreso del elenco original. Marlon Wayans vuelve a interpretar a Shorty, acompañado por su hermano Shawn Wayans en el papel de Ray. Además, Anna Faris regresa como Cindy y Regina Hall retoma su papel de Brenda. Este reencuentro también trae consigo un lema promocional: “The Wayans are back to cancel the Cancel Culture”, una declaración que captura el estilo irreverente y audaz que hizo famosas las primeras películas de la saga.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“No podríamos estar más emocionados de ser parte de la nueva Scary Movie y trabajar juntos nuevamente. Esta es una franquicia que creamos hace más de 20 años. Recordamos a la gente riéndose en los pasillos del cine, y esperamos que eso vuelva a suceder. Esperamos trabajar con Jonathan Glickman y su equipo en el nuevo Miramax para llevar estas risas a los cines, donde pertenecen. Es un doble reencuentro”, afirmaron los Wayans a Deadline tras confirmar su retorno.

¿Cuándo se estrena ‘Scary Movie 6’ y dónde se puede ver?

La película se estrenará a nivel internacional el 12 de junio de 2026, comenzando su recorrido en los cines de América Latina, incluyendo Colombia. Por el momento, no se ha dado a conocer una fecha oficial para su llegada a las plataformas de streaming.