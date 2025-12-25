Se estrena “El paseo 8: La luna de hiel”: “Es como el comienzo de una familia”

La historia de la colombiana Rosa (Victoria Ortiz) y el mexicano Pierre (Erick Cañete), un par de jóvenes que se enamoraron en París y que decidieron viajar a Colombia para casarse y disfrutar su luna de miel, desata múltiples enredos, situaciones cómicas y el descubrimiento de muchos secretos, pues los suegros están decididos a impedir que la unión se consume. Este es el eje de central de “El paseo 8: La Luna de Hiel”, la más reciente película de Dago García, que se estrena, como ya es costumbre, este 25 de diciembre. Hace siete u ocho meses comenzó a gestarse la idea central de la película, que surgió de un interrogante. “Cuando empezamos a mirar qué otros paseos no habíamos hecho, porque hemos hecho el paseo a Cartagena, el paseo de oficina, el paseo de la excursión de once, el paseo a Miami, el paseo de olla. ¿Qué otros viajes son memorables en la vida de una persona? Pues la luna de miel. Siempre he pensado que estas películas son una especie de álbum de fotografías de la familia. Uno siempre que se va de vacaciones toma fotografías y luego con esas alimenta el álbum o el álbum en el celular, y también de la luna de miel siempre hay esos recuerdos, porque es un momento muy feliz del comienzo de una familia”, relata Dago García, productor de la cinta.

Esta luna de miel, que por distintos factores se convierte en ‘de hiel’, llegó con una novedad que involucra a un querido personaje como parte fundamental de la historia. “En varias películas hemos tenido a la mascota, incluso el primer ‘Paseo’ tenía un perro y parte de la peripecia era que se perdía en la carretera y luego lo volvían a encontrar en la playa”. Dago y su equipo vieron la ocasión perfecta para volver a tenerla, esta vez con un importante y nuevo rol.

'Choco', el perro de la familia asume el rol de narrador. Fotografía por: Cortesía Dago García Producciones

“Siempre he sido muy amigo de las voces en off, de ese recurso que me parece que siempre acerca la película al público, porque es alguien hablándole. Lo vengo usando desde ‘Pedro, el escamoso’, en ‘La primera vez’, en ‘Al son que me toquen bailo’. En esta oportunidad, me pareció simpático que esa voz en off, ese narrador que se comunica directamente con el público fuera Choco, el perro de la familia. Es un perro que conseguimos, que actúa muy bien y la voz de ese perro es Christian Tappan”.

Regresa Variel Sánchez

“Fíjate como pasó de hijo a papá”, dice Dago refiriéndose a Variel Sánchez, quien en “El paseo 3” interpretó a Himosavi, el hijo de Álvaro Crespo, el patriarca de la familia. “Variel siempre es una garantía de buen trabajo, una garantía de humor es un actor que la gente quiere mucho. Creo que ese paso de hijo medio vaquero que tenía en “El paseo 3” a papá en “El paseo 8” le sienta bien. Creo que formamos un buen ‘team’, una buena familia con Victoria (Ortiz) y con Constanza (Hernández)”.

La tradición del ‘paseo’

“El paseo”, que llega su octava versión, ya hace parte de la vida de los colombianos por estos días de Navidad, casi como la natilla y los buñuelos. Dago García, le atribuye este éxito y esta continuidad a una suma de factores: “por obra y gracia del público, de la suerte, de Cine Colombia, mi distribuidor, al que se le ocurrió que estas películas le venían bien a diciembre, de la gente que trabaja en ellas, que siempre lo hace con un compromiso grande, a la difusión que siempre muy generosamente han hecho los medios de esta película. Hay muchas cosas y entre esas el azar también, no hay ningún éxito en ninguna actividad de la vida y menos del entretenimiento, que no esté atravesada por una alta dosis de suerte. Todo eso va sumando y le ha dado continuidad al paseo y lo ha convertido para la gente como el plan de 25 de diciembre y del resto de las vacaciones de fin de año”. Otro gran componente es la necesidad de reír. “Creo que siempre la risa y la comedia tienen un lado amable y un lado oportuno, yo creo que uno siempre agradece quien le hace pasar un buen momento, uno siempre agradece quien lo hace sonreír, porque además como la sonrisa previene las arrugas, pues imagínese el doble beneficio de pasar un buen rato y cuidarse la piel”, puntualiza García con humor.

¿Por qué ver este ‘Paseo’?

“Porque es un paseo muy contemporáneo. El paseo ha ido evolucionando también a través de los años con la época y creo que sin perder la esencia de estos paseos que tienen playa, brisa, mar, música, comedia y hasta ahora han sido como los paseos de la familia establecida y eso sería casi como una precuela, es como el comienzo de una familia y creo que es también un momento entrañable para cualquier persona, que siempre se recuerda y más si lo va a tener que recordar con lo que sucedió acá. Creo que tiene las cosas buenas que han tenido todos los paseos, pero también unos adicionales que me parece que lo hacen sui generis y que vale la pena ir verlo, disfrutarlo y pasar un buen rato”.