Secuela de ‘La pasión de Cristo’ tendrá dos partes. Estas son las fechas de estreno

Tal como se anunció a mediados de 2024, la secuela de La pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y protagonizada nuevamente por Jim Caviezel, avanza con paso firme hacia su llegada a la gran pantalla. En horas recientes, por ejemplo, se conoció que esta nueva entrega estará dividida en dos partes que verán la luz en fechas diferentes, las cuales fueron fijadas en momentos de profundo significado para el calendario religioso.

¿Cuándo se estrenan las secuelas de ‘La pasión de Cristo’?

El director y actor australiano tiene previsto estrenar esta ambiciosa producción en 2027, dividiéndola en dos capítulos que llegarán a los cines con apenas 40 días de diferencia. Se trata de una estrategia poco común en el cine, pensada para mantener la continuidad de la historia y aprovechar el simbolismo de las fechas elegidas.

La primera entrega, titulada La Resurrección de Cristo – Parte Uno, debutará el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027, una de las conmemoraciones más importantes del cristianismo. La segunda parte llegará a las salas el 6 de mayo, coincidiendo con el Día de la Ascensión, celebración que marca el momento en que, según la tradición bíblica, Jesús asciende al cielo 40 días después de resucitar.

Ambos filmes serán distribuidos por Lionsgate y contarán con el regreso de parte del elenco original, incluido Jim Caviezel como Jesús y Monica Bellucci como María Magdalena. Además, se espera que la historia abarque no solo la resurrección, sino también eventos sobrenaturales y pasajes posteriores que ampliarán la narrativa presentada en la cinta de 2004.

Lo que se sabe sobre ‘La pasión de Cristo 2′

Según la agencia Italpress, Mel Gibson viajó recientemente a Malta con parte de su equipo para explorar locaciones, de cara a un rodaje que comenzará en 2025.

El guion de esta secuela fue escrito por Gibson en colaboración con Randall Wallace, con quien ya había trabajado en Corazón valiente (1995), ganadora del Óscar a Mejor película. Aunque la trama se mantiene bajo estricta reserva, el director ha adelantado que la historia abordará momentos posteriores a la resurrección de Jesús y tendrá un enfoque más espiritual y metafísico.

En entrevistas previas, el director describió el proyecto como “una historia enorme” y no lineal, con elementos que alternan pasado, presente, futuro y “otros reinos”, algo que, según él, la acerca incluso a un concepto “casi de ciencia ficción”.