Sergio Cabrera se confiesa sobre su trayectoria y su reconocimiento en los Premios Macondo

Sergio Cabrera ha recorrido caminos poco habituales para un cineasta. Su vida lo llevó de Colombia a China, de la militancia política al Congreso y, posteriormente, a la diplomacia. Sin embargo, al mirar hacia atrás encuentra un elemento que no ha cambiado: la curiosidad por entender el país y las personas que lo habitan.

“La curiosidad y la indignación. Sigo siendo el mismo muchacho que se sienta en la última fila a mirar. Me sigue interesando la gente que está al margen, la que se inventa la vida para no dejarse aplastar”, cuenta el director, quien reconoce que ha cambiado “de oficio, de país, de uniforme”, pero no la pregunta que lo acompaña desde hace décadas: “¿por qué este país es cómo es? ¿por qué aguantamos tanto?”.

"La estrategia del caracol", una película de Sergio Cabrera que sigue retratando la realidad

Esa mirada también atraviesa una de sus películas más reconocidas, “La estrategia del caracol” (1993). Más de tres décadas después de su estreno, Cabrera encuentra en aquella historia una vigencia que no esperaba cuando la realizó. Lo que entonces veía como una fábula sobre unos inquilinos que se enfrentaban a un propietario hoy adquiere para él otro significado.

“Descubro que no ha pasado el tiempo. Que seguimos desalojándonos los unos a los otros. Que la solidaridad de esos vecinos, esa capacidad de inventarse una salida colectiva, sigue siendo nuestra única estrategia real como colombianos. Lo que entonces me parecía ingenio, hoy me parece resistencia”, afirma.

La película también resume una de las preocupaciones que han atravesado su obra: la relación entre quienes tienen el poder y quienes encuentran maneras de resistirlo. Para Sergio Cabrera, esa mirada cambió radicalmente después de sus años de militancia política.

Del poder de las armas al poder de las historias

“En la militancia creía que el poder era algo que se tomaba. Que estaba en un palacio, en un cuartel. Y que había que llegar allí con fusiles”, recuerda. Haciendo cine, dice, entendió que el poder “es mucho más cotidiano y mucho más perverso”. Lo encontró, incluso, “en el portero del edificio, en el dueño de la casa, en el marido que no deja hablar a su mujer”.

Cabrera también descubrió que enfrentar el poder no siempre implica hacerlo de frente: “Es con humor. Con astucia. Con estrategias como la de los vecinos de la Casa Uribe. El poder no soporta que se rían de él. La solemnidad es su armadura. Quítasela y queda desnudo”.

Publicidad

Después de haber pasado también por la política y la diplomacia, el nacido en Medellín encuentra en el cine una libertad que no le ofrecen esos otros oficios. “En la política y en la diplomacia uno habla en nombre de otros. Representa un partido, un gobierno, un país. Tiene que medir cada palabra. En el cine, aunque suene paradójico, uno puede decir la verdad. Puede ser contradictorio, puede dudar, puede no tener la respuesta”

Para él, esa libertad permite reunir en una misma historia a personajes que difícilmente compartirían espacio en otros escenarios: “poner a conversar en la misma habitación a un guerrillero, a un diplomático, a un portero y a una prostituta, y que todos tengan razón. Esa es la magia. Ningún acta diplomática te permite eso”.

Publicidad

Su recorrido también le dejó una mirada crítica sobre el fanatismo. “La primera señal es cuando dejamos de dudar. Cuando creemos que tenemos toda la verdad y que el otro es el enemigo absoluto”, sostiene. Desde esa experiencia personal, reconoce que durante años confundió “la justicia con la venganza” y advierte sobre quienes ofrecen soluciones simples y enemigos claros: “La realidad nunca es tan simple”.

El reconocimiento en los Premios Macondo 2026

Este domingo 25 de octubre, Sergio Cabrera recibirá el Premio Macondo de Honor durante la decimocuarta edición de los galardones, que se celebrará en Cali. La Academia Colombiana de Cine decidió reconocer su trayectoria como director, guionista y productor, así como su aporte al cine colombiano e iberoamericano.

Publicidad

“No me interesa que permanezca mi nombre. Me gustaría que permaneciera una actitud”, dice Sergio Cabrera sobre el legado que quisiera dejar con su obra. El cineasta espera que alguien vea sus películas dentro de 30 años y sienta que “se puede contar este país sin odio”.

Para él, esa mirada puede tener “rabia”, así como “humor” y “ternura por la gente que se levanta todos los días a rebuscársela”. También quisiera que quedara la idea de que “vale la pena amueblar la cabeza antes que comprar la cámara” y que el cine colombiano puede ser “digno, inteligente y popular a la vez”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí