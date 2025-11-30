Serie de 50 Cent sobre Sean ‘Diddy’ Combs: cuándo se estrena, dónde ver y más

Una nueva serie documental pondrá otra vez bajo la lupa la vida de Sean ‘Diddy’ Combs, uno de los artistas más influyentes y polémicos de la industria musical. El proyecto, producido por el rapero Curtis Jackson —más conocido como 50 Cent—, abordará las acusaciones de abuso que han marcado la carrera del magnate de la música y los medios.

Lo que se sabe de la serie que 50 Cent produjo sobre ‘Diddy’ Combs

De acuerdo con la información que se conoció oficialmente, el estreno está programado para el próximo 2 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix.

La serie, titulada Sean Combs: The Reckoning (El ajuste de cuentas), ha sido definida por la propia Netflix como “un análisis asombroso del magnate de los medios, leyenda de la música y delincuente convicto”. Según el comunicado oficial, el proyecto contará con la dirección de Alexandria Stapleton, quien se encargará de dar forma a una historia cargada de revelaciones y testimonios.

Por su parte, 50 Cent expresó su agradecimiento hacia quienes compartieron sus experiencias y destacó el papel de Stapleton. “Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias, y orgulloso de tener a Stapleton como directora para llevar esta importante historia a la gran pantalla”, señaló el rapero en el comunicado.

El breve avance de la serie, que estará compuesta por cuatro episodios, incluye un mensaje contundente de 50 Cent: “No puedes seguir lastimando a la gente y que nunca pase nada. Es solo cuestión de tiempo”. Este teaser anticipa el enfoque de la producción, que promete mostrar facetas desconocidas del artista, así como el entorno que lo rodeó durante décadas de éxito y polémica.

De acuerdo con la información divulgada, la docuserie presentará material inédito para ofrecer un retrato completo de Combs como un hombre poderoso y creador de un imperio musical, al tiempo que exhibe un “submundo” marcado por abusos que hasta ahora permanecían ocultos.

Sean Combs, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de artistas como The Notorious B.I.G. o Danity Kane, enfrenta actualmente una sentencia de más de cuatro años de prisión tras ser declarado culpable en julio de dos cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución. No obstante, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, incluidos tráfico sexual y crimen organizado, tras un juicio que duró dos meses.

Durante el proceso, la fiscalía alegó que Combs habría obligado a sus exnovias a mantener encuentros prolongados con trabajadores sexuales masculinos, con la presencia de drogas como éxtasis o ketamina.

Según Alexandria Stapleton, la serie no busca centrarse únicamente en el caso de Diddy o sus víctimas, sino también en reflexionar sobre la relación del público con las celebridades: “No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. Esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a las celebridades en un pedestal tan alto”.

Sean Combs: The Reckoning promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de diciembre, ofreciendo un retrato intenso y crítico de una figura icónica de la música contemporánea.