Serie de Roberto Gómez Bolaños revelaría su infidelidad con Florinda Meza

Roberto Gómez Bolaños actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano murió el 28 de noviembre del 2014, sin embargo, sus personajes siguen siendo recordados. La serie Chespirito, que muestra las aventuras y anécdotas de ‘El Chavo’, el Chapulín Colorado, el doctor Chapatín o el Chómpiras sigue emitiéndose con rotundo éxito en varios países latinoamericanos.

La huella que dejó el comediante es indudable. Por ello, su hijo Roberto Gómez Fernández encabezó el equipo para realizar una bioserie sobre su vida y obra. La producción está lista para su estreno y hace unos días se dio a conocer el tráiler de la misma.

La serie que se denomina ‘Sin querer queriendo’ tiene a Pablo Cruz como su estelar y junto a él, Paulina Dávila, Bárbara López, Arturo Barba, Andrea Noli y Miguel Islas entre otros.

Sin querer queriendo se estrena el 5 de junio

Además de la expectativa alrededor del estreno que será este 5 de junio por la plataforma HBO Max, los medios mexicanos han registrado que el anticipo dejaría la desnudo la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños a su esposa Graciela Fernández, quien además fue la madre de sus 6 hijos y con quien estuvo casado por casi 20 años, con otro personaje emblemático, Florinda Meza.

La actriz que interpretó a doña Florinda argumentó en el pasado que ella solo comenzó su romance con Roberto cuando ya estaba separado, pero el trailer no muestra exactamente eso.

Aunque no se menciona directamente a Florinda, en este se refieren al papel que realiza la actriz Bárbara López como Margarita Ruíz en la ficción y que es Doña Florinda en ‘El Chavo del 8’.

En entrevista con Gerardo Rozín para “Morfi, todos a la mesa” en 2017, el flechazo entre ella y Roberto Gómez Bolaños habría ocurrido desde el primer momento en el que se conocieron pero él estaba casado con Fernández. Otros factores como la diferencia de edad entre ellos, de 20 años, así como el noviazgo que ella tenía con Enrique Segoviano hicieron que en principio no se dieran las cosas.

¿Qué dijo Florinda Meza?

La actriz reveló en aquella charla que pese al compromiso que ambos tenían Bolaños insistió en conquistarla enviándole flores. Por varios años el romance se mantuvo como un rumor, peor habría sido durante un tour en Chile donde se dieron su primer beso: Cinco, años después decidieron comenzar de manera oficial su relación generando polémica.

“Después del beso me arrepentí, quería dar marcha atrás. Él llevaba dieciocho años de matrimonio en ese momento, seis hijos, y una mujer, son siete valijas de bagaje (…) Caí como hoja en mar revuelto, me enamoré perdidamente de ese hombre y le dije: ‘Yo no quiero ser en tu vida una mujer más, quiero ser la única mujer, y él me convenció con su respuesta: ‘Mira, cuando un vaso está lleno no le cabe nada más’”, dijo la actriz.

