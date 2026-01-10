Series de Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video y más para ver este puente festivo

Netflix, HBO Max, Disney+, Universal+, Prime Video, Apple Tv, A&E y Lifetime llegan con producciones llenas de acción, drama, suspenso, espionaje y crimen.

‘Él y ella’- Netflix

Un crimen en Georgia hace que Anna y Jack busquen respuestas y desconfíen el uno del otro. Fotografía por: Netflix

Cuando en Dahlonega, un pueblo de Georgia ocurre un asesinato, la presentadora Anna Andrews (Tessa Thompson), quien vive en Atlanta, decide adentrarse en la búsqueda de la noticia. Lo mismo sucede con el policía Jack Harper (Jon Bernthal), su esposo, que también quiere esclarecer el crimen. El inusitado interés de la periodista genera dudas en su cónyuge, quien la considera sujeto de investigación, pero también él resulta implicado. Con Pablo Schreiber (Richard), Sunita Mani (Priya), Rebecca Rittenhouse (Lexy) y Crystal Fox (Alice).

‘The Pitt’ – HBO Max

Aunque el doctor Robby (Noah Wyle) está listo para descansar, por tres meses, en el Centro Médico de Trauma de Pittsburg las situaciones límite están a la orden del día. La aparición de un bebé abandonado y un ciberataque al centro de salud hacen que se activen las alarmas de todo el equipo. En esta segunda temporada Continúan el doctor Frank Langdon (Patrick Ball), la doctora Samira Mohan (Supriya Ganesh) y la enfermera Dana Evans (Katherine LaNasa). Se integran al elenco la doctora Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), el reemplazo del Robby, el doctor Crus Henderson (Luke Tennie), la enfermera Noelle Hastings (Meta Golding) y el director Trent Norris (Victor Rivas).

‘El infiltrado’-Prime Video

En esta segunda temporada, después de la caída de Richard Roper (Hugh Laurie), Jonathan Pine (Tom Hiddleston) debe abordar una nueva misión, lejos de la tarea de dirigir a los Night Owls, bajo la identidad de Alex Goodwin. Ahora el agente debe viajar a Colombia para infiltrarse en una red liderada por el narcotraficante Teddy Dos Santos (Diego Calva) y su pareja Roxana Bolaños (Camila Morrone).

Industry – HBO Max

La amistad entre Yasmin Kara- Hanani (Marisa Abela) y Harper Stern (Myha’la) es puesta a prueba. Las dos mujeres viven las consecuencias de sus complicadas relaciones, la de Yasmin con Sir Henry Muck (Kit Harington), además de su nueva comunicación con Eric Tao (Ken Leung) y la de Harper con el ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella). En la cuarta temporada, se integran también Kiernan Shipka en el rol de Haley Clay, Charlie Heaton como Jim Dycker y Toheeb Jimoh, que interpreta al comerciante Kwabena Bannerman.

‘Grey´s Anatomy’ – Disney+

Al equipo de la doctora Miranda Bailey (Chandra Wilson) en el Grey Sloan Memorial regresa Ben Warren (Jason George). Meredith Grey (Ellen Pompeo) se entera del grave estado de salud de la uróloga Catherine Fox (Debbie Allen), quien se niega a revelar la verdad a su familia. Con el diagnóstico en mano, Meredith le pide a la doctora Miranda que le ayude a salvar su vida. En la temporada 21 participan Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Richard Webber (James Pickens Jr.) y Owen Hunt (Kevin McKidd)

‘Teherán’- Apple TV

El asesinato del líder revolucionario Qasem Mohammadi hace que el Mossad pierda su confianza en Tamar Rabinyan (Niv Sultan), su agente en Teherán, y ordene eliminarla. La espía, que obtiene información sobre los planes de ensamblaje de una bomba nuclear, debe recuperar el apoyo de sus antiguos jefes. En su camino se cruza Eric Peterson (Hugh Laurie), un inspector nuclear sudafricano, a quien planea rescatar, pero nada es lo que parece. En el elenco de la tercera temporada participa Shaun Toub (Faraz Kamali) y llegan Sasson Gabay (Nissan), Phoenix Raei (Ramin Rasmi)y Bahar Pars (Shirin).

‘FBI’- Universal+

En el final de la séptima temporada de la serie no era claro si Isobel Castille (Alana de La Garza) sobreviviría después del ataque que sufrió la agencia. Los miembros del equipo investigan la desaparición de un juez federal, pero todo se complica y Maggie (Missy Peregrym) y OA (Zeeko Zaki) son retenidos. Su rescate vendrá con una impactante noticia.

‘Un monstruo en la familia: la historia de Stacey Kananen’- Lifetime

Stacey Kananen (Elisha Cuthbert) vivió una dura infancia marcada por el abuso y el miedo, pero cuando parecía haber superado esta parte de su vida Rickie (Brendan Taylor), su hermano, le revela que mató a sus padres, pero en las investigaciones involucra a su hermana y dice que fue su cómplice. Esta producción basada en hechos reales estará al aire el sábado 10 de enero a las 10:00 p.m.

‘El crimen de atracción fatal’ - A&E

El asesinato de Betty Jeanne Solomon en 1989 sacudió a la opinión pública en Estados Unidos. Esta miniserie de tres capítulos, que estrena el 15 de enero, a las 10:50 p.m., cuenta con las primeras declaraciones de Carolyn Warmus, quien fue amante de Paul Solomon, esposo de la víctima. La mujer que fue condenada por el crimen se encuentra en libertad condicional desde 2019, después de 27 años en la cárcel insiste en su inocencia y consiguió que en 2021 se hicieran pruebas de ADN a elementos de la escena del asesinato. El fatídico suceso fue comparado con la trama de ‘Atracción fatal’, filme protagonizado por Glen Close y Michael Douglas.