Simón Mesa Soto, de ‘Un Poeta’, y su balance tras los Premios Macondo 2026

Simón Mesa Soto llega al día después de los Premios Macondo con una certeza que va más allá de las siete estatuillas que recibió ‘Un poeta‘. La película fue la ganadora de la edición XIV, con premios a Mejor Largometraje de Ficción, Dirección, Guion, Actor Protagónico, Actriz Protagónica, Actriz de Reparto y Montaje. Para el cineasta, el alcance de la película está en la posibilidad de que una obra encuentre a sus espectadores y abra una conversación sobre cómo hacer cine en Colombia.

“A mí me ha sorprendido ver cómo la gente se apropia de esta película. Yo esperaba más críticas, y está bien que las haya, pero es absurdo cómo la gente la ha abrazado y la ha asimilado como propia. Eso genera una sensación muy bella en el trabajo”.

‘Un poeta’, la película de Simón Mesa que encontró a su público

“Ganar como Mejor Guion es muy lindo porque para mí esta película fue un gran ejercicio de escritura. Fueron muchos meses, años escribiendo, así que es muy bello recibir este reconocimiento. También es una felicidad enorme ver a Ubeimar recibir su premio. Es un gran actor y estoy muy contento por él”, dijo en entrevista con Vea, de El Espectador.

Pero si hay una idea que Simón Mesa Soto quiere dejar después de esta temporada de reconocimientos es que el cine colombiano no puede reducirse a una sola forma de hacer cine. El éxito de “Un poeta” no lo lleva a plantear una fórmula, sino a insistir en la diversidad de caminos que existen en el país.

“Hacer cine colombiano es posible. Hay muchas formas de hacer cine en Colombia, no existe una sola manera y es muy diverso. Lo que me parece bello es que, si uno se dedica a verlo y apreciarlo, se da cuenta de que hay un montón de posibilidades con el cine”.

Simón Mesa Soto, cineasta colombiano.

El cine colombiano y sus posibilidades

Cuando el cineasta antioqueño habla de su propio trabajo aparece una paradoja que reconoce: no comienza una película pensando en hacer cine colombiano, aunque inevitablemente forma parte de él. Su trabajo también entra en diálogo con una tradición que reconoce en Luis Ospina, Víctor Gaviria y Marta Rodríguez.

“Cuando yo hago cine no pienso en hacer cine colombiano, pienso en hacer el cine que me interesa, en los personajes y en la historia. No estoy pensando en que soy un cineasta colombiano, pero lo soy, y eso es importante también. Al mismo tiempo, estamos generando una tradición que no es ajena al cine de Luis Ospina, Víctor Gaviria o Marta Rodríguez, sino que continuamos de alguna manera y generamos un diálogo en torno al cine colombiano. Todas las diferentes formas de hacer cine colombiano son posibles, son válidas y son importantes al mismo tiempo”, Simón Mesa Soto.

Para el director de ‘Un poeta’, esa diversidad también es una forma de preservar la memoria cultural. Por eso defiende las imperfecciones de las películas y las distintas miradas como parte de una construcción colectiva.

“Las películas no son perfectas, ninguna es perfecta, y uno tiene que abrazar esa imperfección. Pero tienen valores muy fuertes dentro de lo que somos como cultura y tradición. Es muy importante preservar la cultura, porque es de la gente, de quienes tenemos puntos de vista distintos y vivimos en la diversidad. Que cada persona que hace una película, una pintura o una canción pueda tener un punto de vista frente al mundo es importante, porque esa es la memoria colectiva de la sociedad colombiana”, agregó.

"Hacer cine también es resistir"

Los siete premios Macondo no modifican la manera en que Simón Mesa Soto entiende su oficio. Al preguntarle si los premios significan sueños cumplidos o si amplían sus límites, responde que el reconocimiento no cambia la razón por la que hace películas.

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“No, no. Eso no cambia nada. Nosotros somos apasionados de hacer cine y las seguimos haciendo, las seguimos padeciendo, las seguimos disfrutando. Pero es un privilegio, especialmente en un país donde es tan difícil hacer cine y hacer arte. Ahora es impredecible qué va a suceder, pero ojalá pueda seguir existiendo la posibilidad de hacer cine, de plantearse la posibilidad de hacer películas. Eso es bello”.

Después de los Macondo, Simón Mesa Soto vuelve a una pregunta esencial: qué posibilidades tiene el cine colombiano para seguir existiendo y construyendo tradición.

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