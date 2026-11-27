La actriz y cantante estadounidense Sofia Carson, reconocida por protagonizar películas como ‘Corazones malheridos‘ y ‘Mi año en Oxford‘, encabezará el reparto de ‘The Christmas Game‘, una nueva comedia romántica navideña que prepara Netflix en colaboración con la NFL y Skydance Sports Entertainment. El anuncio se conoció este 25 de noviembre y representa una nueva apuesta de la plataforma por la intérprete, que se ha convertido en uno de sus rostros habituales.

En la historia, Carson interpretará a una agente deportiva que recibe un duro golpe cuando su cliente más importante decide dejarla. En medio de ese problema, tendrá que buscar la manera de recuperar su lugar en la industria y convencer a un reconocido jugador de la NFL de trabajar con ella. El detalle es que el deportista no es un desconocido: fue su novio durante la adolescencia y ahora otra agente también está interesada en ficharlo. Así, el reencuentro terminará complicando una negociación que va más allá de lo profesional.

La producción también contará con Taylor John Smith y Charlie Hall en el elenco principal. La dirección estará a cargo de Laura Terruso, cineasta que anteriormente trabajó en ‘Work It‘, otra comedia de Netflix, mientras que el guion fue escrito por Danielle Morrow y Vanessa Marano. El rodaje está previsto para comenzar en enero de 2027 y, por ahora, la plataforma no ha anunciado una fecha de estreno.

Según informó la producción, uno de los aspectos particulares del proyecto es que será el primer largometraje de ficción desarrollado a partir de la colaboración entre Netflix y la NFL, una alianza que hasta ahora había estado relacionada principalmente con las transmisiones deportivas.

¿Quién es Sofia Carson y qué tiene que ver con Colombia?

Nació hace 33 años en Fort Lauderdale (Florida), pero Sofia Lauren Daccarett Char tiene raíces colombianas. Sus padres, José F. Daccarett y Laura Char Carson, son originarios de Barranquilla, ciudad con la que la artista ha mantenido un vínculo cercano desde su infancia. De hecho, ha contado en diferentes entrevistas que creció viajando al país para visitar a sus abuelos, tíos y primos, y que su familia se preocupó por transmitirle las tradiciones y el idioma español.

Su conexión con Colombia también ha sido parte de su identidad artística. En 2016 lanzó una versión de su canción ‘Love Is the Name’ junto al cantante paisa J Balvin, una colaboración que acercó su música al público latinoamericano. La intérprete ha explicado que crecer entre dos culturas le permitió sentirse identificada tanto con Estados Unidos como con sus raíces familiares.

Sofia Carson comenzó su carrera en la televisión con pequeñas participaciones en producciones como ‘Austin & Ally‘ y ‘Faking It‘, pero alcanzó reconocimiento internacional en 2015 cuando interpretó a Evie, la hija de la Reina Malvada, en ‘Descendants‘, de Disney. El éxito de la película dio paso a dos secuelas, estrenadas en 2017 y 2019, que consolidaron su popularidad entre el público juvenil.

Publicidad

Con el paso de los años, la artista amplió su trayectoria hacia el cine y la música. En 2022 protagonizó ‘Corazones malheridos’ (‘Purple Hearts’), producción de Netflix en la que también fue productora ejecutiva y participó en la banda sonora. La película se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma y marcó un punto de inflexión en su carrera.

Posteriormente participó en el thriller ‘Equipaje de mano‘, junto a Taron Egerton, y protagonizó dos películas que llegaron al primer lugar del listado global de Netflix en 2025: ‘Mi lista de deseos‘ y ‘Mi año en Oxford‘. En esta última también participó como productora ejecutiva.

Publicidad

Además de su trabajo como actriz, Sofia Carson ha desarrollado una carrera musical y ha participado en iniciativas de UNICEF como embajadora, promoviendo la educación y los derechos de niñas y jóvenes. Ahora, con ‘The Christmas Game’, prepara un nuevo proyecto que la mantendrá vinculada a Netflix y ampliará su recorrido en las comedias románticas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí