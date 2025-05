‘Something Beautiful’, la nueva película de Miley Cyrus: ¿cuándo se estrena?

Miley Cyrus regresa a la gran pantalla con Something Beautiful, una película musical que coincide con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio. Esta obra visual de 55 minutos combina música, moda y narración introspectiva, y se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de la artista hasta la fecha.

¿Cuándo se estrena ‘Something Beautiful’, de Miley Cyrus?

El estreno mundial de esta producción escrita y dirigida por Miley, Jacob Bixenman y Brenda Walter, será el 6 de junio durante el Festival de Cine de Tribeca, en el Beacon Theatre en la ciudad de Nueva York.

Se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el 12 de junio, con un estreno internacional previsto para el 27 de junio, incluyendo proyecciones en Colombia. “Gran película y todavía no la he visto”, “esto es arte”, “no puedo esperar”, “estoy emocionado por tu nuevo álbum este año”, “algo hermoso”, “todos estamos esperando”, “qué bueno”, “estamos listas para que suceda esto”, “queremos verte ya”, “este trabajo es impecable”, “este álbum me va a curar”, “estoy tan emocionada”, “es tan genial que ni siquiera puedo creer que esto realmente esté sucediendo”, “es una estrella de cine”.

Sin embargo, el lanzamiento de su nuevo disco que consta de 13 canciones originales está programado para el próximo 30 de mayo. El álbum fue producido por la misma artista en colaboración con Shawn Everett, el reconocido productor musical. Hasta el momento, la cantante ha compartido con sus fanáticos cuatro temas como un abrebocas para lo que se viene: Prelude, Something Beautiful, End of the world y More to lose con los que profundiza en temas de dolor, sanación y transformación, todo envuelto en una gran estética visual que combina alta costura y fantasía.

El camino de Miley Cyrus

Miley Cyrus, quien nació como Destiny Hope Cyrus el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, creció en una familia llena de música, siendo hija del famoso cantante country Billy Ray Cyrus. Desde muy joven, mostró un gran interés por el arte, y su gran oportunidad llegó a los 13 años cuando se convirtió en la protagonista de la exitosa serie de Disney Channel, Hannah Montana. En este papel, interpretó a Miley Stewart, una adolescente que lleva una vida doble como estrella del pop, lo que la catapultó a la fama mundial.

Miley Cyrus como Hannah Montana. Fotografía por: Getty

Después de que terminó Hannah Montana, Cyrus se propuso dejar atrás su imagen infantil, adoptando un enfoque más maduro y provocador. En 2013, su álbum Bangerz y la memorable actuación de “Wrecking Ball” marcaron un punto de inflexión en su carrera, estableciéndola como una artista versátil.

A lo largo de los años, Miley ha explorado una variedad de géneros, desde el pop y el country hasta el rock alternativo, con álbumes como Younger Now y Plastic Hearts. Además de su carrera musical, ha participado en películas, ha sido una ferviente activista por los derechos LGBTQ+ y el bienestar animal, y ha demostrado una evolución constante tanto artística como personal.