‘Soulm8te’, el spin-off de ‘M3GAN’ que no llegó a los cines y merece una oportunidad

Puede que ‘Soulm8te’ no haya tenido el recorrido que Universal esperaba, pero eso no significa que no valga la pena verla. El primer spin-off del universo de ‘M3GAN’ pasó varios meses en el limbo después de que el estudio cancelara su estreno en salas y, finalmente, debutó el pasado 1 de agosto directamente en plataformas digitales.

Quizá ese cambio de planes hizo que esta película pasara desapercibida, pero quienes disfrutan del terror con ciencia ficción encontrarán una propuesta distinta a la de la muñeca asesina que conquistó la taquilla en 2023.

Dirigida por Kate Dolan y producida por James Wan y Jason Blum, ‘Soulm8te’ está disponible para compra digital en servicios como Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube. El elenco lo encabezan Lily Sullivan, David Rysdahl y Claudia Doumit, quienes llevan a la pantalla una historia que busca ampliar el universo de ‘M3GAN’, aunque con un tono mucho más adulto y psicológico.

¿De qué trata Soulm8te y qué crítica ha recibido?

La historia sigue a un ingeniero que, incapaz de superar la muerte de su esposa, acepta probar un androide con inteligencia artificial diseñado para convertirse en la pareja perfecta. Sin embargo, cuando intenta reprogramarlo para que desarrolle una verdadera conciencia, la máquina comienza a crear un vínculo obsesivo y letal.

Lo más interesante es que, en ‘Soulm8te’, Kate Dolan no intenta competir con el humor negro que convirtió a ‘M3GAN’ en un fenómeno. Aquí el tono cambia por completo: la tensión reemplaza a la sátira y la historia se acerca más a clásicos del thriller psicológico y erótico como ‘Fatal Attraction’ o ‘Ex Machina’ que al terror con guiños de comedia.

Otro de sus grandes aciertos es Lily Sullivan. Su interpretación logra que el personaje resulte fascinante e inquietante al mismo tiempo. Nunca necesita exagerar para transmitir la sensación de que algo no está bien; basta una mirada o un pequeño cambio en su comportamiento para que el espectador empiece a desconfiar.

‘Soulm8ate’ no es una película perfecta. El guion recurre a varias ideas conocidas y algunos giros pueden anticiparse con facilidad. Sin embargo, cuando decide explorar preguntas sobre el duelo, la soledad y nuestra creciente dependencia de la tecnología, encuentra su verdadera personalidad.

La recepción de la crítica ha sido dividida. En Rotten Tomatoes, la película mantiene un 55 % de aprobación entre las primeras reseñas publicadas. Medios como Fortress of Solitude destacan la interpretación de Lily Sullivan y la dirección de Kate Dolan al apostar por una identidad propia para el spin-off. En contraste, The Hollywood Reporter considera que el guion resulta predecible y que la historia termina repitiendo varios elementos de la franquicia original. Aun así, incluso las reseñas menos favorables coinciden en que ‘Soulm8te’ intenta llevar este universo hacia un terreno más oscuro y adulto.

Si buscas una película de terror diferente para ver en casa, esta cinta puede ser una buena elección. No pretende superar el fenómeno que fue ‘M3GAN’, sino demostrar que ese universo todavía tiene historias capaces de inquietar desde otro lugar: uno donde el verdadero miedo no está en los robots, sino en lo que los seres humanos estamos dispuestos a proyectar sobre ellos.

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