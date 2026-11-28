Tom Holland, Zendaya, Michelle Yeoh, Brittany Bristow, Sara García y Chris Pratt hacen parte de las producciones que recomendamos este fin de semana.

‘Spider-Man: Brand New Day- HBO Max

Spider-Man regresa a la vida de las personas que ama para salvar a la ciudad y descubrir a los verdaderos villanos. Foto: Cortesía HBO Max

Spider-Man (Tom Holland) lleva cuatro años fuera de la vida que había conocido hasta entonces. Afrontando su soledad, pero trabajando por la seguridad de los ciudadanos, vive el ‘olvido’ de su novia M.J. (Zendaya) y su amigo Ned (Jacob Batalon), quienes no lo recuerdan.

La aparición de un misterioso telépata, que no es otra que Jean Grey (Sadie Sink), hace que el súperhéroe, en su afán de proteger a quienes ama y en librar a la sociedad de un villano entre en acción. En su lucha, Frank Castle, ‘The Punisher’ (Jon Bernthal) y Bruce Banner (Mark Ruffalo) estarán de su lado. También descubrirá la verdad de Bill Mettzger, el director del Departamento de Control de Daños.

‘Hermanastras’- Netflix

Lilith debe unirse con su hermanastra Cenicienta para derrotar a Priscilla. Foto: Cortesía Netflix

Lilith (con la voz de Ali Wong) es una de las hermanastras de Cenicienta (voz de Amanda Seyfried), y en un acto de rebeldía, pues después de 10 años ya no quiere vivir a la sombra de su perfecta hermana, roba la varita mágica del Hada Madrina. El baile real se convierte en un caos y Margot (voz de Stephanie Hsu), su otra hermana, termina convertida en una rana.

Para completar, el reino queda en manos de la villana Priscilla (voz de Nikki Glaser), quien además quiere quedarse con el príncipe (Daniel Radcliffe). Ahora, y con ayuda de Gef (Young Mazino), un trol, Lilith y su hermanastra deben unir fuerzas para recuperarlo, lo mismo que el amor del príncipe. En la odisea se darán cuenta de la verdad de sus afectos.

‘Mickey: Mi pobre angelito’- Disney+

Mickey y Pluto deben defender su cena de Navidad que el mapache y la comadreja quieren robarse.

En esta ocasión, Mickey se meterá en problemas en Navidad, pues, aunque está feliz de poder pasar las fiestas en casa, los planes de Minnie, harán que se quede en casa solo con la compañía de Pluto. Pero que antes que ella regrese, el par de amigos deben defender su hogar de Freddy el mapache y la comadreja Ferv que quieren robar su cena de nochebuena.

‘Blade Runner 2099’- Prime Video

En 2099 las cosas cambiaron radicalmente en Los Ángeles. Olwen y Cora pueden cambiarlo todo. Foto: Clay Enos/Prime - Cortesía Prime Video

Los replicantes tienen el control total de Los Ángeles, pero una replicante llamada Olwen (Michelle Yeoh) y Cora (Hunter Schafer), una humana que se disfraza de Blade Runner para sobrevivir, deben unirse para encontrar a un ser misterioso que puede acabar con el orden establecido. Con Lewis Gribben (Elias) y Dimitri Abold (Bebeto).

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‘Comprometidos para Navidad’- Lifetime

Zoe se arrepiente de haber seguido los consejos de Dear Adora, pero Adam le puede dar otra oportunidad. Foto: Cortesía Lifetime.

Zoe (Brittany Bristow) lee los consejos que Dear Adora publica para mejorar las relaciones románticas. Pero esas recomendaciones, que sigue al pie de la letra, no impiden que su novio termine con ella. Dolida por la ruptura e indignada porque las premisas de su columnista favorita no dieron resultado, la busca, pero descubre que no es ella, es él: Adam (Marcus Rosner).

Zoe hace un trato con el columnista: no revelará su identidad y le ayuda a olvidar el pasado y encontrar el amor perfecto. Con Megan Tracz (Emma), Stafford Perry (Cary) y Michael Lazarovitch (Nate).

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‘El señor Navidad y yo’- Lifetime

Cuando Zoe Dennis pone en marcha una estrategia de posicionamiento puede encontrarse con el amor. Foto: Cortesía Lifetime.

Zoe Deans (Sara García), una exitosa relacionista pública cumplió su sueño de crear su propia firma de relaciones públicas, pero es consciente de que un cliente llamativo o una gran campaña son decisivos para que su negocio se posicione. La ejecutiva logra que Sam (Blair Penner) participe en Mr. Christmas, un concurso donde los participantes, que deben ser solteros, tienen que superar distintos retos propios de la época.

‘El camino del pequeño guerrero’- Apple TV

La vida de Marc cambiará con la llegada de su tío Jake. Foto: Cortesía Apple TV

Marc (Jude Hill) tiene 11 años, ninguna capacidad para socializar y es víçtima de acoso escolar, además de tener regulares resultados académicos. Cuando parece que nada podrá cambiar la vida del chico, llega Jake (Chris Pratt), su tío, un Navy Seal que pasará el verano con su sobrino y su hermana Sarah (Linda Cardellini) mientras se recupera.

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El militar, que implementa un programa, ‘Operación niño guerrero’, basado en su entrenamiento, no solo le ayudará a su sobrino a reconocer el significado del valor, sino que al tiempo derrotará sus miedos. Con Ava Torres en el papel de Nora, Levi Alves McConaughey en el rol de Kenny y Parker Young como Kyle.