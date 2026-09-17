‘Spider-Man: Un nuevo día’ supera a ‘Star Wars’ y hace historia en la taquilla de EE. UU.

‘Spider-Man: Un nuevo día’ hizo historia en la taquilla al superar a ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ y convertirse en la película con mayor recaudación de todos los tiempos en el mercado norteamericano. La producción protagonizada por Tom Holland alcanzó este nuevo récord 47 días después de su estreno, consolidando el éxito comercial de la cuarta película en solitario del actor como Peter Parker.

El logro se suma a una carrera especialmente destacada para la cinta de Sony y Marvel. Desde su llegada a los cines, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ estableció varias marcas en la taquilla, entre ellas el mayor fin de semana de estreno de la historia en Norteamérica y la mayor velocidad para alcanzar diferentes escalones de recaudación. A nivel mundial, además, la película ya se encuentra entre las producciones más taquilleras de todos los tiempos.

¿Cuánto ha recaudado ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en Estados Unidos?

De acuerdo con los registros actualizados de taquilla, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ acumula US$936.773.134 en Estados Unidos y Canadá. La cifra le permitió superar los US$936,66 millones que ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ había conseguido durante su recorrido en cines desde su estreno en diciembre de 2015.

En este tipo de estadísticas, la denominada taquilla doméstica (domestic box office) corresponde al mercado compuesto por Estados Unidos y Canadá. Por esa razón, aunque en algunos reportes se habla de un récord en Estados Unidos, la comparación oficial contempla ambos territorios. Además, la cifra de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ no está ajustada por inflación, al igual que las cantidades con las que se compara.

El récord llegó después de un recorrido particularmente rápido. La película se estrenó en Norteamérica el 31 de julio de 2026 y abrió con US$360.091.572, convirtiéndose en el mayor fin de semana de estreno registrado hasta ese momento. Ese resultado le permitió superar la marca que pertenecía a ‘Avengers: Endgame’.

El ritmo se mantuvo durante las semanas siguientes. ‘Spider-Man: Un nuevo día’ fue la película que más rápidamente alcanzó los US$400 millones, US$500 millones, US$600 millones, US$700 millones, US$800 millones y US$900 millones en la taquilla norteamericana. El último de esos hitos llegó apenas 36 días después del estreno, mientras que el récord absoluto frente a ‘Star Wars’ se produjo en el día 47.

La producción también permaneció durante seis fines de semana consecutivos en el primer lugar de la taquilla norteamericana, antes de que otros estrenos comenzaran a desplazarla. Incluso después de abandonar el primer puesto semanal, continuó sumando ingresos suficientes para acercarse al récord que ‘The Force Awakens’ había mantenido durante más de una década.

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¿Cuánto ha recaudado ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en todo el mundo?

El desempeño de la película no se limita a Norteamérica. Según los registros de taquilla, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ suma US$2.453.024.087 a nivel mundial, resultado de US$936.773.134 en el mercado doméstico y US$1.516.250.953 en los mercados internacionales.

Con esa cifra, la producción ocupa actualmente el tercer lugar entre las películas más taquilleras de la historia, por detrás de ‘Avatar’ y ‘Avengers: Endgame’. También consiguió superar los US$1.000 millones mundiales en apenas seis días, convirtiéndose en la segunda película que alcanzó esa cantidad con mayor rapidez, solo después de ‘Avengers: Endgame’.

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El siguiente gran objetivo de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ sería alcanzar los US$1.000 millones únicamente en Norteamérica. Para conseguirlo tendría que sumar alrededor de US$63,2 millones adicionales sobre su recaudación actual. Si llegara a esa cifra, establecería otro récord inédito: ninguna película ha conseguido hasta ahora superar los US$1.000 millones solamente en Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, ese escenario todavía depende del comportamiento de la película en las próximas semanas. Variety señaló que, debido a que la producción ya se encuentra avanzada en su recorrido comercial, alcanzar los US$1.000 millones domésticos podría requerir un desempeño sostenido o incluso un eventual reestreno. Por ahora, el récord frente a ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ representa el nuevo hito de una película que, en menos de dos meses, pasó de romper el récord de estreno a convertirse en la cinta de mayor recaudación histórica en la taquilla norteamericana.

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