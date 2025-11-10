Todo lo que hay que recordar de ‘Stranger Things’ antes de la última temporada

Fotograma de una de las escenas de la temporada 5 de la serie 'Stranger Things' con Noah Schnapp en el papel de Will Byers y Jamie Campbell Bower como Vecna. Fotografía por: Netflix

Cuando Stranger Things se estrenó en Netflix en el verano de 2016, llegó sin mucha publicidad previa, en un momento en que Netflix solo había presentado un puñado de series originales.

Creada por los hermanos gemelos Matt y Ross Duffer —prácticamente unos desconocidos antes de Stranger Things—, la serie conectó con los suscriptores, quienes corrieron la voz sobre su ingeniosa nostalgia de la década de 1980, su simpático reparto joven y su fusión de terror al estilo de Stephen King con aventuras fantásticas al estilo de Steven Spielberg. Rápidamente, se convirtió en la primera sensación verdaderamente global de Netflix, un referente de la cultura pop de la era del streaming.

Ahora, después de casi una década, Stranger Things llega a su fin, y los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de la serie están disponibles desde el miércoles por la noche. (Tres más llegarán el día de Navidad, y el final en Nochevieja).

Stranger Things empezó como una serie de terror y fantasía relativamente centrada —con un toque de thriller de conspiración gubernamental— sobre un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo estadounidense que se ven envueltos en una batalla contra un mal extradimensional. Sin embargo, temporada tras temporada, esta lucha contra las fuerzas de la oscuridad se ha vuelto más intensa, a medida que la serie se ha hecho más grande y más elaborada, y el universo interior más complejo. Dado que la cuarta temporada se emitió en 2022, incluso los seguidores más devotos pueden necesitar un recordatorio de dónde quedaron las cosas. Aquí tienes un repaso rápido.

Bienvenido de nuevo a Hawkins, Indiana

A lo largo de sus cuatro primeras temporadas, la mayor parte de la historia de Stranger Things se ha desarrollado en Hawkins, Indiana. Hawkins se presenta como una típica comunidad del corazón de Estados Unidos de la década de 1980, con una mezcla de familias de clase trabajadora, clase media y granjeras, unidas por la pasión por los deportes escolares y una fuerte vena de patriotismo de la era Reagan. Dado que uno de los principales empleadores locales es un centro de investigación del Departamento de Energía de Estados Unidos, el pueblo también tiene una población excepcionalmente alta de científicos y académicos.

La primera temporada estuvo ambientada en 1983; la última lo está en 1987. Durante esos cinco años, Hawkins ha experimentado la llegada —y la destrucción— de su primer gran centro comercial techado, junto con las misteriosas muertes de varios adolescentes. Cuando comienza la quinta temporada, el pueblo aún se recupera de lo que la mayoría de los habitantes creyeron que fue un terremoto. Los protagonistas de la serie saben que fue una ruptura —posiblemente permanente— entre Hawkins y una dimensión alternativa y amenazante conocida como el Mundo del Revés.

Otra cosa importante que hay que recordar sobre Hawkins es que, al igual que Derry, la ciudad ficticia de Stephen King, es el tipo de pueblo en el que los habitantes parecen demasiado dispuestos a ignorar los incidentes horribles, violentos e inexplicables o a culpar de ellos a los inadaptados locales.

Ah, ¡pero por debajo!

La mayor parte de la primera temporada trata de la desaparición de un niño de 12 años llamado Will Byers (Noah Schnapp), quien fue secuestrado por una enorme bestia mística llamada el Demogorgon, nombre que los amigos de Will tomaron prestado de su juego de rol de fantasía favorito, Calabozos y dragones. Esta criatura surgió del Mundo del Revés, un reino que estudian los científicos del Laboratorio Nacional de Hawkins. En ocasiones, dicho equipo ha sondeado descuidadamente la dimensión, principalmente en nombre de la investigación, pero también en busca de cualquier ventaja que esta pudiera proporcionar en la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Cada temporada de Stranger Things ha explorado más el Mundo del Revés, que se asemeja a la sombra oscura de Hawkins y presenta algunos de los mismos lugares y puntos de referencia, pero en una forma más distorsionada y demoníaca. A veces, la gente de nuestro mundo puede llegar a ese inframundo con la mente.

Aunque este reino ha existido de alguna forma durante miles de años, se ha insinuado que la versión de Hawkins se creó accidentalmente en el laboratorio de Hawkins un día de 1983, como resultado de un experimento con la poderosa niña Once (Millie Bobby Brown), integrante del grupo de niños con habilidades psicoquinéticas que pasaron su infancia recluidos allí. (El laboratorio sustituyó los nombres de los niños por números).

Once ha sido a menudo el punto de conexión de la paradoja central de esta historia. La lucha contra el mal frecuentemente requiere que Once y sus amigos se adentren en el Mundo del Revés. Pero esas filtraciones facilitan el paso a los habitantes de esa dimensión.

Los niños están (casi) bien

Cuando Will desapareció en la primera temporada, sus compañeros de Calabozos y dragones —Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin)— empezaron a buscarlo por su cuenta, y en el proceso se convirtieron en algunas de las primeras personas fuera del laboratorio de Hawkins en darse cuenta de la existencia del Mundo del Revés. Incluso después de ayudar a rescatar a Will de esa dimensión, estos amigos han seguido enfrentándose a las invasiones, cada vez más frecuentes. A partir de la segunda temporada, se les unió Max Mayfield (Sadie Sink), una chica poco femenina cuyo abusivo hermanastro mayor, Billy Hargrove (Dacre Montgomery), cayó bajo la influencia corruptora del Mundo del Revés antes de sacrificarse en la tercera temporada para salvar Hawkins.

A lo largo de los años, varios hermanos y estudiantes de bachillerato de la zona han apoyado a los niños, como Jonathan (Charlie Heaton), hermano de Will; Nancy (Natalia Dyer), hermana mayor de Mike, y Steve (Joe Keery), exnovio de Nancy, que era un poco raro cuando empezó la serie, pero que ha madurado hasta convertirse en un auténtico héroe. En la tercera temporada, Steve hizo una nueva amiga, Robin (Maya Hawke), una lesbiana moderna que se ha convertido en una parte vital del equipo de lucha contra el mal.

La cuarta temporada introdujo a Eddie Munson (Joseph Quinn), un metalero amante de Calabozos y dragones que murió luchando contra el Mundo del Revés y, en el proceso, se convirtió en el chivo expiatorio del pueblo por su reciente preponderancia de cadáveres.

Amor juvenil

Los enredos amorosos del grupo han formado parte de la historia tanto como la invasión del Mundo del Revés. Lucas suspira por Max. Jonathan y Steve están locos por Nancy; Steve parece haber perdido por ahora la competencia por su afecto.

Y Mike solo tiene ojos para Once.

No hay personaje más importante en Stranger Things que Once. Para muchos espectadores ha sido fácil conectar con el personaje, en parte por la forma en que creció, aislada de un mundo exterior que le sigue pareciendo maravilloso. Sus extraordinarios poderes también hacen que sea emocionante verla.

El poder de la serie tiende a decaer cada vez que Once tiene dificultades con el suyo. En la cuarta temporada, tras un largo período de sentirse débil y perdida, Once finalmente recuperó toda su fuerza, justo a tiempo para el gran final.

Los adultos presentes

Muchos de los adultos de Stranger Things son malos, cuando no se limitan a estorbar o a convertirse en daños colaterales. Pero algunos son tan protagonistas como los niños. Winona Ryder interpreta a Joyce, la madre divorciada de Will y Jonathan, quien se sintió abrumada por el misterio de su hijo desaparecido en la primera temporada, pero que desde entonces se ha involucrado mucho en la batalla contra el Mundo del Revés. Joyce a menudo trabaja, y en ocasiones coquetea con el agente de la ley más importante de Hawkins, el jefe de policía Jim Hopper (David Harbour), quien ahora es el tutor de Once. (Él la rebautizó como “Jane”, pero la mayoría de sus amigos siguen llamándola “Ce”).

Tanto Joyce como Jim se han asociado en varias ocasiones —a regañadientes— con el chiflado local Murray Bauman (Brett Gelman), un ávido teórico de la conspiración que ha estado preparándose durante la mayor parte de su vida adulta para una amenaza como el Mundo del Revés, aunque tiende a centrarse principalmente en el encubrimiento por parte del gobierno de lo que ha estado ocurriendo en Hawkins.

Fricción científica

Murray no está del todo equivocado con su paranoia de la Guerra Fría. Mientras el gobierno estadounidense investiga lo que el Mundo del Revés puede ofrecer, la Unión Soviética —gracias a un espionaje eficaz— ha estado realizando sus propias incursiones en este inframundo. En la tercera temporada, los héroes de Hawkins se enteraron de la existencia de una instalación soviética secreta bajo el nuevo centro comercial Starcourt, diseñada para permitir a los rusos su propio acceso a la otra dimensión. Hopper ayudó a frustrar a los agentes extranjeros, y a cambio acabó teniendo que luchar para salir de un gulag soviético —con su propio Demogorgon— en la cuarta temporada.

Los principales antagonistas de Stranger Things son los monstruos extraños y malévolos del Mundo del Revés, pero la serie también ha presentado a muchos malos con batas de laboratorio, que parecen menos intimidantes, pero que son igualmente responsables del lío en que se encuentra Hawkins.

El mayor villano

La lista de villanos de la primera temporada era bastante reducida. Los héroes se enfrentaron a un Demogorgon y Once les habló del despiadado científico Martin Brenner (Matthew Modine), quien la mantuvo cautiva a ella y a otros niños superdotados en el laboratorio de Hawkins. La segunda temporada introdujo a otro villano del Mundo del Revés, el Desuellamentes, capaz de controlar a algunos residentes de Hawkins. La temporada también presentó a otro lacayo moralmente débil del gobierno, Sam Owens (Paul Reiser), quien ha fingido preocupación por los terribles sucesos de Hawkins mientras se asegura de que continúe la investigación secreta en el laboratorio.

Pero el villano principal de la serie no salió a la luz hasta la cuarta temporada, cuando un demonio del Mundo del Revés al que los niños llamaron Vecna (otra referencia a Calabozos y dragones) empezó a aterrorizar más abiertamente a Hawkins. Poco a poco, los espectadores conocieron el origen de Vecna. Antes era un niño llamado Henry Creel, quien fue el primer sujeto de pruebas de Brenner —llamado “Uno”— antes de convertirse en ordenanza del laboratorio. Uno (interpretado de adulto por Jamie Campbell Bower) se hizo amigo de Once, pero cuando ella se dio cuenta de la magnitud de su misantropía, utilizó sus poderes para enviarlo al Mundo del Revés, donde se transformó en un rey malvado, empeñado en vengarse.

Resultó que Vecna ​​había estado controlando a las siniestras bestias del Mundo del Revés. También ha mantenido una conexión con Will, quien sigue conmocionado —y debilitado— por lo que pasó cuando Vecna lo secuestró en la primera temporada.

Al final de la cuarta temporada, Once parece haber frustrado los planes de Vecna de una vez por todas, y le asestó lo que ella creía que era un golpe mortal. Pero los pasos que tuvo que dar para salvar a todos sus amigos —especialmente a Max, quien murió brevemente durante la gran batalla de los héroes contra Vecna— también ensancharon los portales entre los mundos, dando nueva vida a su némesis y a sus planes.

