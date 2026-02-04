‘Stranger Things: relatos del 85′: Netflix publicó tráiler y fecha de estreno del spin-off

Netflix continúa ampliando el universo de ‘Stranger Things’, una de las series más exitosas de su historia, con un nuevo proyecto que marca un giro importante dentro de la franquicia. Se trata de ‘Stranger Things: relatos del 85′, un spin-off que apuesta por un formato diferente y que busca mantener vivo el interés de los seguidores mientras la historia principal se acerca a su desenlace definitivo.

Este nuevo título se presenta como una expansión narrativa del mundo creado por los hermanos Duffer, ambientada nuevamente en Hawkins y enfocada en sucesos que no fueron mostrados en la serie original. La producción ha despertado expectativa entre los fanáticos, no solo por regresar a uno de los años más recordados de la historia de la serie, sino también por explorar nuevas amenazas y dinámicas dentro del mismo universo.

¿Cuándo se estrena ‘Stranger Things: relatos del 85′?

Netflix confirmó que esta nueva producción se estrenará el 23 de abril de 2026 en su plataforma a nivel mundial. Junto con el anuncio, el servicio de streaming también lanzó el primer tráiler oficial, en el que se adelanta el tono de la serie y se confirma que se tratará del primer spin-off animado de la franquicia.

La historia estará ambientada en el invierno de 1985, ubicándose cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things. En esta etapa, los protagonistas volverán a enfrentarse a fenómenos sobrenaturales que amenazan la tranquilidad de Hawkins, aunque desde una narrativa independiente, pensada tanto para fanáticos de la saga como para nuevos espectadores.

A diferencia de la serie original en acción real, ‘Relatos del 85′ contará con un estilo animado inspirado en la estética retro de los años ochenta. Aunque los personajes clásicos como Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max estarán presentes, sus voces no serán interpretadas por el elenco original, una decisión que responde al enfoque creativo del proyecto.

Desde Netflix han señalado que este spin-off no será una historia menor o puramente complementaria, sino una producción con identidad propia, misterio y tensión, elementos que hicieron de Stranger Things un fenómeno global. Además, la serie animada permitirá explorar criaturas, escenarios y situaciones que serían difíciles de desarrollar en el formato tradicional.

Con este estreno, la plataforma refuerza su apuesta por uno de sus universos más populares y confirma que Hawkins todavía tiene muchas historias por contar, incluso más allá del final de la serie principal.

