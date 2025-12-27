Stranger Things, Welcome to Derry, Alien Earth y más series estrenadas en el 2025

NETFLIX

“Adolescencia”

Owen Cooper interpreta a Jamie Miller en "Adolescencia".

Jamie Miller (Owen Cooper) es arrestado por el asesinato de Katie Leonard (Emilia Holliday), su compañera de clases. La investigación de la detective Misha Frank (Faye Marsay) y el inspector Luke Bascombe (Ashley Walters), así como el diagnóstico de la psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) llevan a descubrimientos perturbadores.

“The Residence”

Un crimen en la Casa Blanca durante una cena oficial, hace la detective Cordelia Cupp (Uzo Aduba) asuma una investigación bajo la premisa de que todos son sospechosos. Con Mollu Griggs como la secretaria Lilly Schumacer y Julieth Restrepo en el rol de Elsyie Chayle.

El juego del calamar -Tercera temporada

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) regresa al juego que le costará la vida, pero que a la vez le dará una nueva oportunidad a la bebita de Jun hee (quien sacrifica su vida por la de su pequeña) y a su propia hija, quien se beneficia con su parte del premio. Con Lee Byung-Hun (Front Man), Wi Ha-Joon (Hwang Joo-Ho) y Yu-ri Jo (222/Kim Jun-hee).

“Miércoles”

Wednesday (Jenna Ortega) debe enfrentar a Tyler (Hunter Doohan) y a Isaac Night (Owen Painter), quienes buscan destruirla junto con su familia. Enid Sinclair (Emma Myers) lo hace todo por salvar a su amiga, que además se arriesga por su hermano Pugsley (Isaac Ordonez). Con Morticia Adams (Catherine Zeta- Jones) Gomez Adams (Luis Guzmán).

“Stranger Things” - Quinta temporada

Hawkins está controlada por los militares, mientras el grupo busca vencer a Vecna (Jamie Campbell Bower) con la operación ‘Habichuela mágica’. En el plan, Eleven (Millie Bobby Brown) y Ocho (Linnea Berthelsen) tienen una estrategia final.

“La huésped”

Aunque Silvia (Laura Londoño) y Lorenzo (Jason Day) están centrados en salvar su matrimonio después de una infidelidad, no tienen idea que la llegada de Sonia (Carmen Villalobos) a su casa desatará un caos, en el que el crimen, las verdades y el desamor transformarán sus vidas. Con Kamila Zea como Isabella, Andrés Suárez como Miguel y Víctor Mallarino en el rol de Ernesto.

“Simplemente Alicia”

Alicia Fernández (Verónica Orozco) quiere ser amada y toma la decisión de no renunciar a dos amores a la vez. Mientras vive feliz con Alejandro Valdés (Michel Brown) también construye con relación con Pablo Guevara (Sebastián Carvajal), un hombre de su pasado. La doble vida que escogió la llevará a vivir situaciones límite, llenas de humor y riesgo. Con Cony Camelo (Susana), Biassini Segura (Luis Fonseca) y Ana María Medina (Laura).

HBO Max

“The White Lotus”

En su tercera temporada, que gira sobre el tema de la espiritualidad, la acción se desarrolla en Tailandia. Secretos, traiciones, reencuentros y espiritualidad por cuenta de los Ratliff, Rick y Chelsea, Jaclyn, Kate y Laurie, las mujeres que buscan la raíz de su amistad. Con Natasha Rothwell, Let Patravadi y Patrick Schwarzenegger

“The Pitt”

En la sala de urgencias del Centro Médico de Trauma en Pittsburg se viven todo tipo de situaciones mientras se trabaja en un turno de 15 horas por salvar vidas. Con Noah Wyle (dr. Michael Rabinavitch), Tracy Ifeachor dra. Heather Collins), Katherine LaNassa (la enfermera jefe Dana Evans)y Taylor Dearden (dra. Melissa King).

“Chespirito: sin querer queriendo”

Serie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, interpretado por Pablo Cruz, que toca sus inicios y su éxito con personajes como El chapulín Colorado y El Chavo del 8, y explora su vida personal. Paulina Dávila es Graciela Fernández, Bárbara López interpreta a Margarita Ruiz, Paola Montes de Oca interpreta a María Antonieta de las Nieves, Miguel Islas encarna a Ramón Valdés y Juan Lecanda le da vida a Marcos Barragán.

“The Last Of Us”

La vida de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en Jackson sufre un dramático revés con la aparición de Abby (Kaitlyn Dever), quien busca vengarse. La muerte de Joel a manos de Abby hace que Ellie y Dina (Isabela Merced) vayan a Seattle a buscar justicia, pero se enfrentan a lo insospechado. Con Gabriel Luna (Tommy Miller), Young Mazino (Jesse) y Tati Gabrielle (Nora).

“Welcome to Derry”

La precuela de las películas de ‘It’ y de ‘It : Capítulo Dos’, sucede en 1962 y cuenta la historia de Derry y el origen de Pennywise (Bill Skarsgard), una de las formas en las que manifiesta el mal. La tragedia siempre persigue a este pueblo, al que llegan Leroy Hanlon (Jovan Adepo) y su esposa Charlotte (Taylor Paige). La pareja llega al lugar cuando los niños comienzan a desaparecer, aunque todos parecen estar acostumbrados al miedo.

PRIME VIDEO

“El verano en que me enamoré”

En Cousins, Belly Conklin (Lola Tung) parece vivir la estabilidad que le da el amor de Jeremiah Fischer (Gavin Casalengo), pero no espera que sea su hermano Conrad (Christopher Briney) sea quien haga tambalear lo construido. Con Rain Spencer (Taylor) y Jackie Chung (Laurel).

“Betty la fea: la historia continúa”

Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) no la tiene fácil en esta segunda temporada, pues quiere reconquistar totalmente a Betty (Ana María Orozco), recomponer su relación su hija Mila (Juanita Molina), huir de Majo Arriaga (Zharick León) y salvar a Ecomoda de nuevos enemigos. Nicolás Mora (Mario Duarte) se casa con Patricia Fernández (Lorna Cepeda) y Pascual Tobón (Carlos Camacho) busca una oportunidad con Marcela Valencia (Natalia Ramírez).

DISNEY+

“Alien: Earth”

Cuando se estrella el Maginot, un transporte de investigación de propiedad de Prodigy, una de las empresas que posee el control de la Tierra, Wendy (Sydney Chandler) Kirsh (Timothy Olyphant) y su grupo son asignados para apoyar el rescate de la nave y su contenido. Los integrantes de la misión se enfrentan a un peligro más grande del que pensaban.

“Andor”

En la segunda temporada, mientras la Alianza Rebelde avanza hacia la derrota del Imperio Galáctico, Cassian Andor (Diego Luna) se transforma cada día más en un líder que no teme hacer sacrificios por la causa. Con Stellan Skarsgärd (Luthen Rael), Genevieve O´Reilly (Mon Mothma) y Adria Arjona (Bix Caleen).

“Only Murders in The Building”

Mabel Mora (Selena Gomez), Charles- Haden Savage (Steve Martin) y Oliver Putnam (Martin Short) se concentran en resolver el asesinato de Lester (Teddy Coluca), pero se encontrarán con obstáculos y verdades incómodas.

UNIVERSAL+

“Poker Face”

Charlie Cale (Natasha Lyonne) viaja por Estados Unidos, huyendo del jefe del casino donde trabajaba, pero mientras recorre el país va resolviendo crímenes y descubriendo verdades.

APPLE TV

“Pluribus”

Cuando el mundo es atacado por un virus extraterrestre que convierte a la humanidad en una colmena llena de felicidad, Carol Sturka (Rhea Seehorn), una escritora de Albuquerque, inmune al contagio, debe luchar por salvar al mundo. ‘Los otros’, disgregados por el mundo, también se unen a la causa. Con Carlos Manuel Vesga (Manousos) y Karolina Wydra (Zosia).