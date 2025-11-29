Stranger Things y más recomendados en el fin de semana: dramas, amores y misterios

‘Drop: amenaza anónima’ -HBO Max

La terapeuta Violet Gates no sospecha que una cita con un hombre encantador la llevará a situaciones inesperadas. Fotografía por: Cortesía HBO Max

Cuando la terapeuta Violet Gates (Meghann Fahy) llega a un restaurante para cumplir una cita a ciegas su vida cambiará para siempre. Su apacible cotidianidad se ve amenazada cuando empieza a recibir mensajes de acoso. Quien la acecha le dice que siga instrucciones y que no diga nada a nadie, porque su pequeño hijo Henry y su niñera pagarán las consecuencias. Con Brandon Sklenar como Henry Campbell, la cita de Violet, Reed Diamond en el papel de Richard y Violett Beane como Jen Gates.

‘Stranger Things’ - Netflix

La primera parte de la quinta temporada de la serie está ambientada en 1987. Entre otros hechos, en estos episodios se evidencia la lucha de Once y sus amigos para dar con el paradero de Vecna, sin sospechar que se aprovecha de Holly y la engaña, en medio del plan de utilizar niños para gobernar al mundo. Un demogorgon la secuestra y una especie de cárcel de la mente se encuentra con Max. Vecna no olvida a Will y le da una horrenda misión.

‘The Beatles Antología’ – Disney+

Esta serie documental de nueve capítulos narrada por los integrantes de la icónica banda de Liverpool, hace un recorrido por los inicios de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star, su ascenso y la vida como estrellas. Incluye también imágenes inéditas de ‘Anthology’, logradas en los 90.

‘¡Armados!’ – Prime Video

Ray Hayes (Kevin James), un ex policía que lleva una doble vida, ve amenazada su seguridad y la de su familia cuando algo sale mal con la mafia con la que está conectado. Solo tiene una noche para salvar a los suyos. Christina Ricci interpreta a Alice, la esposa de Hayes y Luis Guzmán aparece como Ignatius.

‘Cómo enamorarse en Navidad’ – Lifetime

‘Lifetime Xmas Movies’, el especial de Navidad de este canal llega este sábado con dos títulos: ‘Navidad en el chalet’ (a las 7:30 p.m.) que narra las situaciones que vive Lex Riley (Teri Hatcher), una expresentadora que por un imprevisto en su reserva, debe pasar las fiestas en un hotel, donde tiene que compartir con su ex y su nueva pareja. En ‘Cómo enamorarse en Navidad’ ( las 10 p.m.), Nora Winters, interpretada también por Hatcher, es una ejecutiva que, para salvar su empresa debe encontrar un socio, y para lograr su interés debe escribir un artículo sobre cómo enamorarse en la temporada decembrina. Para lograrlo cuenta con la ayuda de un fotógrafo muy especial. Con Dan Payne (Jack Paxton), Jordyn Negri (Lola) y Rachel Wilson (Adley).

‘Un corto festivo: la mejor Navidad’ – Disney+

Dando inicio a la Gira de magia navideña, Disney+ presenta la historia de una niña que crea un dibujo, Garabato, que cobra vida gracias a Santa. Entre la pequeña y el personaje multicolor, a quien John Goodman presta su voz, nace una amistad muy especial que los lleva a vivir aventuras muy felices.

‘WondLa’- Apple Tv

En la última temporada de la trilogía, Orbona está en peligro con la guerra que libran humanos y extraterrestres. Con la ayuda de amigos y el establecimiento de alianzas, Eva (Jeanine Mason) debe recuperar el Corazón del Bosque, lograr la paz entre los dos bandos y mostrar que deben ser uno solo. Con Brad Garret, quien presta su voz a Otto, Gary Anthony Williams como Rovender y John Harlan Kim como Hailey.

‘El niño que nunca existió’ – Europa Europa

Harry y Robin Lonergan (Colin Morgan y Toni O´Rourke) viven con su hijo Dillon en Essaouira (Marruecos). El pequeño desaparece durante un terremoto, sumiendo a sus padres en la tristeza y la desesperación. Todo cambia cuando Harry cree que ha visto a Dillon en Dublín y emprende una búsqueda que descubrirá muchos secretos, pero que amenaza con llevarlo a la locura.