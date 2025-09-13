‘Super Mario Galaxy: La Película’: confirman fecha de estreno y primeras imágenes

El universo del fontanero más famoso del mundo sigue creciendo. En el marco de la celebración del 40 aniversario del primer videojuego de Super Mario Bros, que vio la luz un 13 de septiembre de 1985, Nintendo aprovechó la fecha para dar una noticia que los fans esperaban con ansias: la confirmación oficial de una nueva entrega cinematográfica.

La revelación llegó durante un Nintendo Direct transmitido a nivel global, en el que la compañía japonesa celebró las cuatro décadas de historia de Mario. Sin adelantar demasiado, el anuncio marcó un nuevo capítulo en la expansión de su franquicia más icónica y dejó claro que el personaje seguirá siendo una de las piezas clave de la cultura pop contemporánea.

¿Cuándo se estrena ‘Super Mario Galaxy: La Película’ en cines?

La cinta tiene previsto su estreno el 1 de abril de 2026 en Latinoamérica y España, mientras que a los cines de Estados Unidos llegará dos días después. El título elegido tampoco es casual: Super Mario Galaxy: La Película retoma la inspiración del aclamado videojuego lanzado para la consola Wii en 2007, recordado por llevar las aventuras de Mario a escenarios intergalácticos.

En cuanto al primer adelanto, arranca con Mario descansando bajo un árbol en el Reino Champiñón. Posteriormente, se muestran escenas cotidianas de este universo: Toads corriendo por los jardines, peces Cheep Cheeps nadando en un arroyo y un topo Monty Mole excavando bajo tierra. Al final, la imagen se eleva hacia el cielo, pasando por el castillo de la princesa Peach, hasta mostrar la inmensidad del espacio.

El reparto de voces original regresa para esta secuela: Chris Pratt volverá a dar vida a Mario, Charlie Day a Luigi, Anya Taylor-Joy a la Princesa Peach y Jack Black a Bowser. También se confirmó la participación de Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek. La producción estará nuevamente a cargo de Illumination y Universal Pictures, con la supervisión de Nintendo.

El éxito de ‘Super Mario Bros: La Película’

El anuncio llega tras el impacto histórico de la primera entrega cinematográfica, que en 2023 superó los 1.360 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la adaptación de un videojuego más exitosa en la historia del cine. Además, obtuvo nominaciones en la 81.ª edición de los Globos de Oro, consolidando a Mario como una franquicia capaz de triunfar más allá de las consolas.

Con la secuela de Super Mario Galaxy: La Película, todo apunta a que el público verá nuevos planetas, personajes como los Lumas e incluso el esperado regreso de Yoshi, gran ausente en la primera entrega.